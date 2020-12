Công an Hà Tĩnh: Điểm tựa tin cậy của Nhân dân

Năm 2020 đi qua, với nhiều diễn biến phức tạp về ANTT, dịch Covid - 19, lũ lụt... nhưng Công an Hà Tĩnh đã trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, vừa phòng chống dịch Covid -19, vừa giúp dân kịp thời trong mưa lũ…

Vừa phòng dịch tốt, vừa trấn áp hiệu quả tội phạm

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, cùng với các lực lượng khác, Công an Hà Tĩnh đã căng mình ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ ANTT tại khu cách ly ở cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Cùng với việc huy động lực lượng đảm bảo an toàn tại các khu vực cách ly 24/24h trong ngày, Công an Hà Tĩnh đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội, tung tin sai sự thật trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch ở Hà Tĩnh… góp phần quan trọng vào thành công bước đầu trên trận chiến này.

Trần Công Khanh (Tư Hên, SN 1981, trú tại phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đã 10.000 tỷ đồng bị Công an Hà Tĩnh triệt phá vào tháng 8/2020.

Song hành với đó, công tác đảm bảo ANTT cũng luôn được giữ vững, không vì chống dịch mà “nương tay” với tội phạm. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp bám nắm địa bàn, lĩnh vực để kịp thời tham mưu, giải quyết tốt tình hình.

Đồng thời, tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng, trong đó, tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm và tệ nạn cờ bạc; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường...”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Trần Đại Nghĩa (Nghĩa Đốn, SN 1997 trú tại phường Kỳ Liên -TX Kỳ Anh) đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên thu “phí bảo kê" ở khu vực trước cổng Formosa Hà Tĩnh (7/2020)

Trong năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã mở 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng, qua đó đã triệt phá 18 ổ, nhóm, 146 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... thu hồi tài sản liên quan trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Phát hiện, bắt giữ 385 vụ/400 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; 771 vụ/ 836 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bắt giữ 190 vụ/253 đối tượng đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu 32 bánh hêrôin, 295kg ma túy đá, trên 461.200 viên ma túy tổng hợp, 14kg ketamine, 36kg thuốc phiện. Phát hiện, bắt quả tang 429 vụ/1.848 đối tượng đánh bạc, trong đó đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng do Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên, SN 1981) là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông – TP Hồ Chí Minh cầm đầu, bắt 13 đối tượng.

Năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, điều tra 698 vụ/1.224 bị can, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, được ghi nhận và đánh giá cao.

Dầm mình trong mưa lũ cứu giúp nhân dân

Lực lượng Công an đưa trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập lũ ở TP Hà Tĩnh (ngày 20/10)

Những ngày trung tuần tháng 10, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh, gây ra lũ lụt nặng. Trong lũ dữ, cùng với các lực lượng khác, Công an Hà Tĩnh đã huy động một lượng lớn quân số, trang thiết bị triển khai kịp thời các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân chống chọi với thiên tai.

Lực lượng công an đã huy động tối đa quân số, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm sạt lở đất, ngập lụt trên Quốc Lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm để đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông, ứng cứu kịp thời các tình huống trong mưa bão.

Đặc biệt, tại một số vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, vùng bị ngập sâu, chia cắt, các vùng trũng thấp, ven sông suối…, lực lượng công an đã phối hợp kịp thời với chính quyền và các lực lượng khác giúp dân sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quà ủng hộ lũ lụt cho người dân vùng lũ Hương Giang (Hương Khê) ngày 21/10.

Công an Hà Tĩnh đã huy động 3.120 cán bộ, chiến sỹ, 75 ca nô, xuồng, 365 xe ô tô, 800 áo phao, 540 phao cứu sinh… để cùng với các lực lượng khác, giúp 14.492 hộ với 43.283 người dân của 94 xã sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là tại các địa bàn bị ngập nặng như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh… góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân.

“Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung cao độ để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ Nhân dân vui tết đón xuân Tân Sửu 2021, đồng thời, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026… Đảm bảo chủ động giải quyết mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ xẩy ra, tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn”, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết nhấn mạnh.

Năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã có 325 lượt tập thể, 653 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng. Công an Hà Tĩnh được Bộ Công an tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Mai Hoàng – Xuân Lý