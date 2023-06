Công an Hà Tĩnh sẵn sàng cho vòng chung kết hội thi quân sự, võ thuật

Các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh được lựa chọn tham dự hội thi quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023 do Bộ Công an tổ chức đang nỗ lực luyện tập với quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển Công an Hà Tĩnh tham gia hội thi quân sự, võ thuật CAND lần thứ 2 năm 2023 tích cực luyện tập.

Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ 2 năm 2023 là một trong nhiều hoạt động được Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Hội thi không chỉ tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND nói chung và lực lượng trực tiếp chiến đấu nói riêng mà còn góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức vòng loại với 4 bảng thi đấu (2 bảng phía Nam và 2 bảng phía Bắc) và chung kết diễn ra ở tỉnh Quảng Nam.

Thời gian qua, dù thời tiết nắng nóng nhưng các vận động viên vẫn nỗ lực tập luyện.

Tham gia hội thi có 77 đội tuyển thi đấu vòng loại và 32 đội tuyển thi đấu chung kết (các đội đạt giải nhất, nhì, ba của vòng loại) với hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia (hơn 3.000 CBCS tham gia vòng loại và hơn 1.000 CBCS tham gia vòng chung kết).

Ngay khi có kế hoạch của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã thành lập các đội tuyển bắn súng, võ thuật bao gồm 49 CBCS. Các thành viên được lựa chọn đều là những cán bộ đến từ các đơn vị huấn luyện chuyên môn, chiến đấu, có năng khiếu và thể lực tốt. Trong quá trình tập luyện, các đồng chí đã phát huy tinh thần tự giác, thực hiện tốt kỷ luật trên thao trường cũng như mọi nội quy, quy định của Bộ Công an.

Hà Tĩnh giành giải ba toàn đoàn tại vòng đấu loại bảng thi số 2 tổ chức ở Quảng Ninh và góp mặt ở vòng chung kết diễn ra đầu tháng 6 tại Quảng Nam. Trong ảnh:Đại diện đoàn Công an Hà Tĩnh (thứ 2 từ trái sang) nhận giải ba toàn đoàn.

Thời gian qua, dù việc tập luyện gặp không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng từ thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các thành viên trong đội tuyển của Công an Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cao trong tập luyện, quyết tâm đạt được những kết quả tốt nhất trong hội thi.

Nhờ quá trình luyện tập nghiêm túc, thi đấu quyết tâm cao, chấp hành nghiêm nội quy thao trường, tại vòng đấu loại hội thi ở bảng thi số 2 tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), đội tuyển Công an Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều đội tuyển mạnh ở khu vực phía Bắc, giành giải ba toàn đoàn và xứng đáng có mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Quảng Nam, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây.

Công an Hà Tĩnh sẵn sàng cho hội thi về quân sự, võ thuật trong CAND.

Phát huy những kết quả đạt được tại vòng đấu loại, sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên, những ngày vừa qua, mặc dù thời tiết nắng nóng, các thành viên đội tuyển tiếp tục luyện tập ngày đêm với mục tiêu giành giải cao tại vòng chung kết hội thi quân sự, võ thuật trong CAND năm 2023.

Thượng tá Đào Phi Sơn – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh – đội trưởng đội tuyển cho biết: Mặc dù thời tiết nắng nóng, điều kiện luyện tập còn khó khăn, nhưng tất cả thành viên đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực tập luyện và chấp hành nghiêm các quy định trên thao trường nhằm đạt được những kết quả tốt nhất.

Càng gần tới ngày thi đấu, tinh thần luyện tập của đội tuyển Công an Hà Tĩnh càng hăng say.

Thượng tá Nguyễn Đình Vũ – Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh khẳng định: Càng gần đến ngày chung kết hội thi, hoạt động tập luyện các nội dung thi đấu càng được thành viên trong đội tập trung cao độ. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng với tinh thần quyết tâm tập luyện của các thành viên trong đội tuyển, dù các đội tuyển khác rất mạnh nhưng tin rằng, đội tuyển Công an Hà Tĩnh sẽ đạt giải cao tại vòng chung kết diễn ra tới đây ở tỉnh Quảng Nam.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Vũ, tinh thần tập luyện “vượt nắng, thắng mưa” không chỉ để đạt kết quả tốt trong hội thi mà quan trọng là để nâng cao thể chất, kỹ năng sử dụng thuần thục các loại vũ khí được trang bị, xây dựng tính chính quy, nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác, chiến đấu, tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo vệ tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Khang Nhung