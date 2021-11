Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam lan tỏa vào đời sống xã hội

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, qua đó đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam thực sự lan toả, đi vào đời sống xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho bà con ngư dân tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 và giao cho Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì; Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan phối hợp.

Đến nay, qua kiểm tra thực tế ở các địa phương cho thấy, hệ thống chính trị ở các tỉnh, thành phố đã vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến luật phù hợp với đối tượng và địa bàn dân cư.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 (đóng tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Xuân Hội.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) Trần Xuân Trực chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam của huyện Nghi Xuân, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện đề án tuyên truyền trên địa bàn xã; ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, lịch trình triển khai cụ thể tới từng đối tượng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên phương pháp tuyên truyền có sự linh động. Xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất trên địa bàn”.

Để thực hiện có hiệu quả đề án, UBND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo sở tư pháp tham mưu cho hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của địa phương mình.

Lực lượng cảnh sát biển phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu (Nam Định), (tháng 11/2021).

Theo bà Huỳnh Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, biên tập tài liệu; chú trọng công tác truyền thông, sử dụng các hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, ứng dụng trên các thiết bị di động… để lan toả một cách nhanh nhất đến cán bộ, Nhân dân toàn tỉnh những nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” đã được triển khai và thực hiện nghiêm túc, nền nếp, với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy cho người dân thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) - tháng 6/2021.

Ông Vũ Đức Hoàn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường Hà An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) chia sẻ: “Phường Hà An có đường bờ biển dài 8,8km, người dân chủ yếu làm nghề vận tải biển, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Số lượng bà con làm ăn trên biển nhiều. Do vậy, để công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển được hiệu quả, chúng tôi đã linh động bằng cách dựa vào thói quen, nếp sống của bà con ngư dân đó là những ngày rằm, mùng một âm lịch hằng tháng, bà con sẽ về đất liền, số lượng tàu thuyền tập trung đông. Lúc đó, các tổ công tác của phường đã xuống cảng để tuyên truyền. Chính cách làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện ở địa phương”.

Theo bà Lưu Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp TP. Hải Phòng), sở đã phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng mở chuyên mục “Bàn tròn pháp luật”; mở chuyên đề “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử thành phố... Đặc biệt, sở rất chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng, coi đây là phương tiện gần gũi, hữu hiệu. Do đặc thù của ngư dân thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển nên lựa những dịp có đông đảo bà con trở về bến tránh gió, bão, cán bộ của sở phối hợp với các lực lượng tiến hành đến từng tàu thuyền, phương tiện để tuyên truyền, giới thiệu những điểm mới của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt tập trung vào những hành vi bị nghiêm cấm, những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân. Vốn dĩ pháp luật mang tính khô khan nên đội ngũ cán bộ phải tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Song song với công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại các địa phương, lực lượng cảnh sát biển còn thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm, tặng quà bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên bà con an tâm vươn khơi bám biển.

Từ sự vào cuộc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, với những cách làm phong phú, đa dạng, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” đang cho thấy tính hiệu quả, chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm đưa luật thực sự lan toả, đi vào đời sống xã hội một cách tích cực nhất. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Mạnh Thường