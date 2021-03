Hà Tĩnh hoàn thành cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu cả nước về việc cập nhật, điều chỉnh số hồ sơ hộ khẩu thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến ngày 25/03/2021, Công an tỉnh đã hoàn thành 100% việc cập nhật, điều chỉnh số hồ sơ hộ khẩu thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và là đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh thông tin trên phần mềm.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Vũ Quang làm nhiệm vụ cấp thẻ CCCD. Ảnh: PV

Công an các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để tập trung thực hiện cấp thẻ căn cước công dân cho người dân.

Toàn tỉnh đã thu nhận hơn 160.000 hồ sơ cấp CCCD, trong đó tất cả các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu ngày Bộ Công an giao, đặc biệt nhiều địa phương vượt chỉ tiêu ngày với số lượng hồ sơ thu nhận cao như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh. Công an Hà Tĩnh liên tục là địa phương đứng trong top 10 cả nước về thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong ngày.

Công an huyện Lộc Hà tăng ca, làm thêm vào cả ban đêm để cấp thẻ CCCD cho người dân. Ảnh: PV

Quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc cấp 1,1 triệu thẻ CCCD, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo; đồng thời, tiếp tục huy động cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ, bố trí, luân phiên các ca hợp lý và các điều kiện đảm bảo khác để phát huy tối đa hiệu suất thu nhận cấp CCCD.

Thường xuyên tổ chức hội ý, soát xét tiến độ giữa lãnh đạo Công an tỉnh với các đơn vị, địa phương và kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện của từng đơn vị để kịp thời có giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xuân Đồng