Khen thưởng Công an Hương Sơn về thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Trong đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, khám phá 11 vụ/ 19 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,2227 gam heroin, 6.401 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh...

Điển hình như: zvào lúc 10h00 ngày 06/1/2020, tại khu vực dốc Truông, thuộc địa phận thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ (Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hạ Giống Lỳ (SN 1968), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

...và lãnh đạo huyện Hương Sơn trao thưởng, tặng hoa chúc mừng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an xã Sơn Long, Công an xã Sơn Trà vì đã có nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong đợt thi đua cao điểm.

Hay như vào lúc 15h30 ngày 20/12/2019, tại khu vực thuộc thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Trần Đình Hoài (SN 1952), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn có hành vi tàng trữ 20 viên ma túy tổng hợp. Hoài khai mua của Nguyễn Văn Đéng (SN 1958, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây); khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Đéng, Công an huyện thu giữ thêm 211 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hạ Giống Lỳ bị bắt tại Hương Sơn khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ

Đáng nói, trong đợt thi đua cao điểm này, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trong công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Nổi bật như: Công an xã Sơn Kim 1 phát hiện, bắt quả tang 1 vụ/3 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Tài (SN 1992), trú tại tổ dân phố 4; Lê Anh Tú (SN 1986), trú tại tổ dân phố 1 (thị trấn Tây Sơn); Nguyễn Văn Vũ (SN 1994), trú tại thôn Thượng Kim (Sơn Kim 2) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn River, thuộc thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Đéng

Công an xã Sơn Bình phối hợp Công an xã Sơn Trà bắt quả tang Đinh Văn Chương (SN 1987), trú tại thôn 4, xã Quang Diệm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực nghĩa địa Eo Am, thuộc thôn 5, xã Sơn Trà, thu giữ 0,1067 gam heroin.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng vào sáng nay (31/1/) Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương các lực lượng của Công an Hương Sơn đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án về tội phạm ma túy.

Đại tá Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Hiện nay, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Do đó, công an toàn tỉnh cũng như Công an Hương Sơn cần tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tiếp tục góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.