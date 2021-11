Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Thiếu tướng Trần Hoài Sơn

Đại tá Trần Xuân Ánh (46 tuổi, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), được điều động công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.