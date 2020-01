Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn Khu Kinh tế Vũng Áng

Sáng 13/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã đến kiểm tra công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, thăm và chúc tết các CBCS tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh).

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đến kiểm tra, thăm hỏi và chúc tết CBCS Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương...

Đến kiểm tra công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, thăm và chúc tết các CBCS tại các đơn vị: Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Công an Khu Kinh tế Vũng Áng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh tại vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, góp phần tạo môi trường ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

...Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong thời gian vui tết đón xuân, các lực lượng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý nghiêm tội phạm trộm cắp, buôn bán pháo nổ; chủ động phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho bà con nhân dân và các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn KKT.

Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ...

...và chúc Tết CBCS Đồn Công an KKT Vũng Áng.

Đồng thời, nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Canh Tý 2020, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn gửi lời chúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

