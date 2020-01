Nghi Xuân điều động công an chính quy về công tác tại thị trấn Tiên Điền

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 3 công an chính quy huyện Nghi Xuân về giữ chức trưởng, phó công an, công an viên thị trấn Tiên Điền.

Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí được điều động về nhận nhiệm vụ tại thị trấn Tiên Điền

Theo đó, Đại úy Trần Nhật Tiến – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn Tiên Điền; Trung úy Đậu Trọng Hiến – cán bộ Đội An ninh giữ chức Phó trưởng Công an thị trấn Tiên Điền; Đại úy Đinh Xuân Trường - cán bộ Đội Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy đảm nhiệm chức danh công an viên thị trấn Tiên Điền.

Đến thời điểm này, sau các địa phương như Xuân Hồng, Xuân Liên, Xuân Mỹ, Cương Gián, Tiên Điền là địa phương thứ 5 có công an chính quy thay thế lực lượng công an xã.

Hoài Nam