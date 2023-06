Ý nghĩa lớn từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh

Sau hơn 1 năm thực hiện, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa trong cuộc sống, làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng Nhân dân.

Hơn 1 năm nay, căn nhà 2 gian tạm bợ, tuềnh toàng tại thôn 4, xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) của 3 cha con em Phạm Thị Ly Ly (SN 2015) không còn cô quạnh, bởi những “người mẹ” của em từ Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên thường xuyên lui tới thăm hỏi. Mẹ qua đời khi em mới chỉ lên 2, nhiều năm qua, Ly sống trong điều kiện thiếu thốn về vật chất lẫn hơi ấm tình thương.

Trung tá Lê Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho các cháu bé là con đỡ đầu ở huyện Cẩm Xuyên.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của cháu, bắt đầu từ tháng 1/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên quyết định ủng hộ đỡ đầu cho Ly Ly và em trai với số tiền 10,8 triệu đồng/năm.

Ngoài chăm lo đời sống vật chất, Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên thường xuyên đến nhà giúp đỡ chị em Ly Ly trong sinh hoạt và hướng dẫn các con học tập. Đồng thời, trao đổi với cô giáo chủ nhiệm để nắm bắt tình hình của các con. Sau hơn một năm được các mẹ đỡ đầu quan tâm, đồng hành, tâm lý Ly Ly đã thay đổi tích cực, em trở nên tự tin, hoạt bát, mạnh dạn hơn rất nhiều.

Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên thường xuyên tới nhà thăm hỏi, chăm sóc, động viên các con đỡ đầu.

Sự chăm sóc, yêu thương của Hội Phụ nữ Công an huyện Lộc Hà cũng là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để em Trịnh Thị Minh Hằng (SN 2011, trú TDP Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà) vươn lên trong cuộc sống.

Bố sớm qua đời, mẹ mắc bệnh tim không thể lao động được, là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, những tưởng, giấc mơ đến trường của Hằng sẽ khép lại. May mắn thay, hoàn cảnh của em đã được Hội Phụ nữ Công an huyện Lộc Hà biết đến và nhận đỡ đầu, định hướng.

Không phụ lòng tin yêu của các “mẹ”, Hằng luôn cố gắng vượt khó, học tập. Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi cấp huyện và đặc biệt, năm học 2022 - 2023 vừa qua, em đã vinh dự nhận được học bổng của Tập đoàn Vingroup, mang lại niềm tự hào cho các mẹ đỡ đầu Công an huyện Lộc Hà.

Sự chăm sóc, yêu thương của Hội Phụ nữ Công an huyện Lộc Hà là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để các con đỡ đầu vươn lên trong cuộc sống

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” có ý nghĩa thiết thực, nhân văn được Hội Phụ nữ Công an tỉnh bắt đầu triển khai từ tháng 1/2022 và được các hội phụ nữ cơ sở trực thuộc, hội phụ nữ công an các huyện, thành phố, thị xã nhiệt tình hưởng ứng. Hơn 1 năm qua, các chị em đã tích cực quyên góp, vận động nguồn xã hội hóa để tạo kinh phí thực hiện chương trình hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ được nhiều nhất các trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Sau quá trình rà soát, xác minh và lựa chọn các trường hợp trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ban chấp hành các hội đã làm việc với gia đình tổ chức lễ nhận đỡ đầu và cam kết về mức kinh phí, thời gian hỗ trợ.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” có ý nghĩa thiết thực, nhân văn được Hội Phụ nữ Công an tỉnh bắt đầu triển khai từ tháng 1/2022; đến nay, đã có 16 trẻ em mồ côi được hỗ trợ, giúp đỡ.

Hơn 1 năm triển khai, các cấp hội đã nhận đỡ đầu 16 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó Hội Phụ nữ Công an tỉnh đỡ đầu 1 em, hội phụ nữ cơ sở khối trực thuộc đỡ đầu 3 em, hội phụ nữ công an các huyện, thành phố, thị xã đỡ đầu 12 em.

Trong thời gian từ 3 đến 15 năm, các con đỡ đầu sẽ nhận được mức kinh phí hỗ trợ từ 3,6 triệu đồng đến 12 triệu đồng/năm. Số tiền hỗ trợ được trao định kỳ hằng tháng, hằng quý, hoặc vào các dịp đặc biệt như: ngày Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, tết Nguyên đán, đầu năm học mới…Tính đến tháng 6/2023, tổng số tiền mặt đỡ đầu trao đến các cháu là 122,8 triệu đồng.

Chị em các cấp hội cũng đã thường xuyên thăm gặp, động viên thăm hỏi các cháu và gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, giúp đỡ các cháu trong mọi lĩnh vực cuộc sống; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa mẹ và con đỡ đầu.

Sự quan tâm, sẻ chia của những người mẹ đỡ đầu là nguồn động viên, khích lệ to lớn cho các con vươn lên trong cuộc sống.

Sự quan tâm, sẻ chia của những người mẹ đỡ đầu là nguồn động viên, khích lệ to lớn cho các con vươn lên; giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Đáng mừng, kết quả học tập và rèn luyện của các con đỡ đầu đều có nhiều tiến bộ.

Từ sự kết nối của chương trình đã giúp những đứa trẻ kém may mắn có thêm một điểm tựa để an tâm, vững bước hơn trong cuộc sống. Qua chương trình, hình ảnh về người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung, người nữ chiến sỹ công an nói riêng được lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng đẹp hơn trong lòng quần chúng nhân dân.

Việc thăm hỏi, động viên, chia sẻ nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa mẹ đỡ đầu và các con.

Trung tá Lê Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” nghiêm túc, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của chương trình cũng như cách làm hay, sáng tạo. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm, đôn đốc các cơ sở hội thực hiện tốt vai trò của mẹ đỡ đầu, sắp xếp thời gian thăm hỏi, động viên, chia sẻ nhiều hơn đối với các con và gia đình, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa mẹ và con. Qua đó, tạo chỗ dựa vững chắc về tinh thần để các con vững tin trong cuộc sống và vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Thuỳ Dương