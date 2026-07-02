Ngoại ngữ - "chìa khóa" nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh

Sáng 30/6, ông Lin Chih Wei (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - làm việc tại KKT Vũng Áng trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) để làm thủ tục cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú. Tại đây, ông bày tỏ sự hài lòng về quá trình hướng dẫn làm hồ sơ của cán bộ đơn vị.



Với Thiếu tá Nguyễn Thị Dung (người đứng giữa), việc nâng cao trình độ tiếng Trung càng trở nên quan trọng khi hiện nay phần lớn nước ngoài cư trú trên địa bàn Hà Tĩnh mang quốc tịch Trung Quốc.

Trung bình mỗi ngày, Phòng Quản lý XNC tiếp nhận, giải quyết từ 20-100 hồ sơ liên quan đến cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú và các thủ tục XNC khác cho người nước ngoài. Bên cạnh phần lớn hồ sơ do doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân bảo lãnh nộp tại Phòng Quản lý XNC, một số trường hợp người nước ngoài trực tiếp đến đơn vị để được hướng dẫn, tư vấn về các quy định và thủ tục pháp lý liên quan.

Thiếu tá Nguyễn Thị Dung - Đội Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài cho biết: “Quan trọng nhất, chúng tôi phải giải thích để họ hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách của pháp luật Việt Nam. Do vậy, tôi luôn chủ động trau dồi trình độ ngoại ngữ, cập nhật quy định mới và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Dung luôn chủ động trau dồi trình độ ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử để phục vụ công tác chuyên môn.

Được biết, Thiếu tá Dung từng được đào tạo trình độ cử nhân tiếng Trung tại Học viện An ninh nhân dân; đồng thời tham gia đào tạo chuyên sâu tại Trung Quốc theo chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Với chị, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ càng trở nên quan trọng khi hiện nay trong tổng số hơn 2.000 người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn Hà Tĩnh, có hơn 1.000 người mang quốc tịch Trung Quốc, chủ yếu là chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc tại KKT Vũng Áng.

Đối với Đại úy Trần Huyền Ly, ngoại ngữ là kỹ năng hỗ trợ rất nhiều cho cán bộ làm công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh.

Với Đại úy Trần Huyền Ly - Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, việc trau dồi ngoại ngữ là yêu cầu cần thiết để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Là cựu học sinh chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, lớn lên trong gia đình có truyền thống học ngoại ngữ (mẹ là giáo viên tiếng Anh, các thành viên khác thành thạo tiếng Trung, tiếng Nhật), chị luôn duy trì việc học tiếng Anh mỗi ngày.

“Ngoại ngữ là kỹ năng hỗ trợ rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ làm công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh. Vì vậy, tôi luôn duy trì việc học tiếng Anh, đồng thời bắt đầu học tiếng Trung và sẽ tiếp tục trau dồi thêm các ngoại ngữ khác để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc” - Đại úy Trần Huyền Ly chia sẻ.

Người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuất nhập cảnh thông suốt, an toàn.

Là cán bộ Trạm Công an Quản lý xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thường xuyên phối hợp công tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào, Thiếu tá Lê Duy Tùng đã tham gia lớp đào tạo tiếng Lào do Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet (Lào) tổ chức.

"Do đặc thù công việc thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài, chủ yếu là công dân Lào nên việc nâng cao khả năng ngoại ngữ luôn được tôi chú trọng. Trong ngôn ngữ nước bạn, khó nhất là hệ thống chữ viết nhưng về cấu trúc ngữ pháp và văn hoá lại có rất nhiều nét tương đồng với tiếng Việt. Để giúp, hướng dẫn người nước ngoài thực hiện đúng các thủ tục xuất nhập cảnh, ngoài việc tự nghiên cứu, học tập, tôi thường xuyên phối hợp trao đổi với cơ quan chức năng nước bạn" - Thiếu tá Tùng thông tin.

Cán bộ Phòng Quản lý XNC hướng dẫn thủ tục làm định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài trên địa bàn (ảnh chụp tháng 7/2025).

Thực tế cho thấy, khả năng ngoại ngữ tốt giúp cán bộ Phòng Quản lý XNC hướng dẫn, giải thích quy định pháp luật cho người nước ngoài chính xác, hiệu quả; đồng thời hỗ trợ công an các đơn vị, địa phương xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài. Vì vậy, nhiều cán bộ trong đơn vị đã chủ động học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm để không ngừng nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Thượng tá Nguyễn Minh Triển - Phó Trưởng phòng Quản lý XNC cho hay: “Hà Tĩnh đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, chuyên gia và lao động nước ngoài, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng chuyên gia, nhà đầu tư, kỹ sư, lao động nước ngoài đến làm việc, đầu tư, sinh sống trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng mạnh; đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý XNC. Trong bối cảnh hội nhập, ngoại ngữ không còn là lợi thế mà là yêu cầu thiết yếu, giúp cán bộ giao tiếp, hướng dẫn, xử lý công việc với người nước ngoài hiệu quả; đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Hà Tĩnh chuyên nghiệp, thân thiện. Đơn vị sẽ tập trung đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp quốc tế và bản lĩnh xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ quản lý xuất nhập cảnh không chỉ là người thực thi nhiệm vụ bảo đảm ANTT mà còn là cầu nối quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh an toàn, năng động, hội nhập và phát triển".