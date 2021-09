Agribank Can Lộc hỗ trợ 60 triệu đồng mua thiết bị dạy học và phòng dịch COVID-19

Món quà mà Agribank chi nhánh huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao tặng giúp các trường có thêm nguồn lực đầu tư thiết bị dạy học trực tuyến và giúp các địa phương có thêm kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 1/9, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Can Lộc (thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) đã tới trao tặng kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho các nhà trường và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương trên địa bàn.

Nhằm chia sẻ khó khăn với giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới, Agribank chi nhánh huyện Can Lộc đã hỗ trợ kinh phí để các nhà trường đầu tư mua sắm các thiết bị dạy học trực tuyến. Trong ảnh: Đoàn tặng 10 triệu đồng cho Trường THPT Can Lộc.

Theo đó, Agribank chi nhánh huyện Can Lộc đã trao tặng Trường THPT Nghèn 15 triệu đồng, Trường THPT Đồng Lộc 10 triệu đồng và Trường THPT Can Lộc 10 triệu đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Can Lộc tặng Trường THPT Nghèn 15 triệu đồng.

Nhận quà tặng từ Agribank chi nhánh huyện Can Lộc, ban giám hiệu các nhà trường cảm ơn sự quan tâm của ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ thầy và trò triển khai nhiệm vụ dạy học trực tuyến. Hiện nay, các trường đã tiến hành khảo sát, tổ chức mua máy điện thoại để tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phục vụ cho việc học tập trực tuyến. Trong ảnh: Đoàn tặng 10 triệu đồng cho Trường THPT Đồng Lộc.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Can Lộc đã tới động viên và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho UBND các xã Tùng Lộc, Khánh Vĩnh Yên và Xuân Lộc với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Can Lộc tặng 5 triệu đồng cho UBND xã Tùng Lộc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, đoàn cũng đã tới thăm hỏi và tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tùng Lộc, xã Khánh Vĩnh Yên và xã Xuân Lộc. Đồng thời, tặng quà phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc) với tổng kinh phí 10 triệu đồng. (Trong ảnh: Đoàn tặng quà cho chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên).

Thu Phương