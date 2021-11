BIDV Hà Tĩnh trao tặng 66 chiếc tivi cho các trường học ở Hương Sơn

Từ năm 2010 đến nay, BIDV Hà Tĩnh đã và đang thực hiện các dự án an sinh xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền hơn 150 tỷ đồng. Riêng huyện Hương Sơn, BIDV đã tài trợ gần 50 tỷ đồng với các hoạt đọng, dự án tiêu biểu như: 11,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả do thiên tai các xã của huyện Hương Sơn (năm 2018); 11 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Lý Chính Thắng; 10 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học An Hòa Thịnh; 5,6 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Sơn Ninh; 5 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn...