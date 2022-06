Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tặng 1.293 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh đã huy động được 614,73 triệu đồng, tặng 1.293 suất quà cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Sáng 1/6, Hội LHPN Can Lộc đã tiến hành trao tặng 80 suất quà, mỗi suất trị giá 300-500 ngàn đồng bằng tiền mặt cho 80 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Hội LHPN Can Lộc phối hợp cùng phụ nữ Công an huyện tặng quà cho em Nguyễn Huy Sơn (10 tuổi, xã Phú Lộc) mồ côi cả bố mẹ, sống với bà.

Từ ngày 26/5-1/6, các cấp hội phụ nữ Can Lộc đã huy động được 39,5 triệu đồng, trao tặng 125 suất quà cho 125 trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn. Trong ảnh: Tặng quà cho cháu Nguyễn Thị phương Thảo, thôn Tự Cường, xã Sơn Lộc, học sinh lớp 6, bố mất, mẹ lấy chồng, em sống cùng ông nội.

Chiều 1/6, Hội LHPN Thạch Hà phối hợp Hội LHPN xã Thạch Xuân trao hỗ trợ cho 2 em Nguyễn Đình Bách và Nguyễn Thị Linh Đan có hoàn cảnh mồ côi số tiền 45.730.000 đồng. Dịp này, Hội LHPN Thạch Hà vận động được tổng số tiền hơn 83 triệu đồng dành 143 suất quà tặng các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi, Hội LHPN Hương Khê cũng đã huy động được 81,5 triệu đồng, tặng quà cho 125 trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn. Trong ảnh: Hội LHPN Hương Khê tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Vĩnh.

Ngày 1/6, Hội LHPN huyện Đức Thọ đã tiến hành trao 7 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 7 học sinh khó khăn trên địa bàn huyện. Dịp này, Hội LHPN huyện Đức Thọ huy động được 51 triệu đồng, dành 80 suất quà tặng trẻ em khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Tặng quà cho cháu Bùi Đình Chung (học sinh lớp 9, thôn Đồng Vịnh, xã Đức Đồng), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện cháu được Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu.

Hội LHPN huyện Hương Sơn và các tổ chức Hội cơ sở động viên, trao quà cho các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong ngày 1/6. Trong ảnh: Tặng quà cho 2 cháu Nguyễn Gia Bảo và cháu Nguyễn Tâm Như (thị trấn Tây Sơn) có bố bị tai nạn mất khả năng lao động, mẹ đi làm ăn xa.

Cùng với các đơn vị hội cấp huyện, dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã huy động được 42,9 triệu đồng, dành 136 suất quà tặng các cháu có hoàn cảnh mồ côi, đặc biệt khó khăn. Trong ảnh: Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà thăm hỏi động viên và tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Tố Quyên (xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên), mồ côi bố mẹ, gia đình có 3 anh em sống với ông bà lớn tuổi.

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tháng hành động vì trẻ em từ 25/5-1/6, Hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh đã huy động được 614,73 triệu đồng, tặng quà cho 1.293 trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nhiều đơn vị huy động được số tiền khá lớn như: Hương Khê 81,5 triệu đồng, Thạch Hà 83,13 triệu đồng, TX Hồng Lĩnh 64,7 triệu đồng, Hội LHPN tỉnh 42,9 triệu đồng...

PV-CTV