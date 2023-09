Can Lộc khởi công nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an

Hoạt động xây dựng nhà ở cho người nghèo thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, chính quyền các cấp đối với những hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc (Hà Tĩnh), tạo điều kiện giúp họ an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Sáng 19/9, tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an.

Các đại biểu dự lễ khởi công nhà ở tại Gia Hanh.

Ngôi nhà được khởi công sáng nay là của bà Lê Thị Phương (80 tuổi) ở thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh. Bà Phương thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, đang thờ cúng liệt sỹ. Hiện tại, bà sống 1 mình trong căn nhà đã bị xuống cấp.

Lãnh đạo huyện Can Lộc và chính quyền xã Gia Hanh cùng tham gia quá trình lắp ráp nhà ở.

Ngôi nhà đang xây dựng của bà Phương có tổng diện tích hơn 50 m2, kinh phí hơn 87,2 triệu đồng. Đây là sự chung tay hỗ trợ của Bộ Công an, huyện Can Lộc, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Ngay sau lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Phương, xã Gia Hanh sẽ đồng loạt khởi công 11 nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an dành cho các gia đình còn lại trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Mong muốn các địa phương, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm và bà con lối xóm cùng chung tay góp công, góp của xây dựng nhà ở cho các hộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hy vọng món quà ý nghĩa này sẽ là động lực để các hộ nghèo, gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Qua rà soát trong đợt 1, huyện Can Lộc có 83 hộ có nhu cầu làm nhà. Với dự tính tổng kinh phí xây dựng 87.248.000 đồng/nhà, trong đó, Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50.000.000 đồng/nhà (phần nhà lắp ghép, bao gồm phần mái nhà); trích nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ 20.000.000 đồng/nhà; huyện Can Lộc và xã huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí còn lại, khoảng 17.248.000 đồng/nhà.

Gia Hanh cũng là 1 trong những địa phương có số hộ làm nhà đông nhất và được huyện chọn làm điểm xây dựng nhà để rút kinh nghiệm trước khi triển khai xây dựng đại trà.

Anh Thư