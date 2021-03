Cắt tóc, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo Hương Sơn

Đoàn thanh niên Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức phát hơn 300 suất cháo tình thương và cắt tóc miễn phí cho 30 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Sáng nay (5/3), Đoàn Thanh niên Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Đoàn xã Sơn Trung và Chi đoàn Trung tâm y tế huyện tổ chức chương trình “Cắt tóc miễn phí và bát cháo tình thương”.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, Salon tóc Nguyễn Luân và đoàn viên thanh niên Công an huyện đã cắt tóc miễn phí cho 30 bệnh nhân nghèo.

Với bệnh nhân sức khỏe yếu, không thể đi lại được, các đoàn viên thanh niên đến tận giường bệnh cắt tóc cùng những lời hỏi thăm, động viên chân thành.

Tiếp đó, các đoàn viên thanh niên đã phát 300 suất cháo miễn phí đến tận tay từng người bệnh và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Được biết, bát cháo yêu thương do cán bộ, chiến sĩ Công an huyện trực tiếp tham gia, đảm nhận công tác chuẩn bị, lựa chọn nguyên liệu, nấu đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi đến với người bệnh.

Chương trình “Cắt tóc miễn phí và bát cháo tình thương" là hoạt động thường niên, mang tính nhân văn góp phần động viên người bệnh yên tâm điều trị.

Hữu Trung