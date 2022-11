Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Lộc Hà

Sáng 18/11, đoàn công tác của Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Trung uý Đặng Đình Thuận - Công an xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình; Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng dự.