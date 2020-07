Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Rào Tre

150 người dân bản Rào Tre và 70 đối tượng chính sách thuộc xã Hương Liên, Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa được khám, cấp thuốc miễn phí.

Sáng 5/7, Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Khê phối hợp Chi hội phụ nữ Công an huyện, Phòng khám đa khoa Tân Thành (Hương Khê), Công ty CP Dược Hoàng Giang (Hà Nội) tổ chức chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hương Liên.

Tại chương trình, đoàn đã khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân bản Rào Tre và 70 đối tượng chính sách ở xã Hương Liên. Được biết, tổng trị giá chương trình lên đến 30 triệu đồng.

Dịp này, bà con dân bản cũng được cán bộ Công an huyện Hương Khê tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Dương Chiến