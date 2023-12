Lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở Hà Tĩnh

Sau 2 năm không ngừng nỗ lực vận động cộng đồng chung sức thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu", các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã huy động đỡ đầu 178 cháu mồ côi, là điểm tựa cho các cháu vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021, sau 2 năm thực hiện, các cấp hội LHPN Hà Tĩnh đã không ngừng vận động các cấp, ngành, cộng đồng chung tay nâng đỡ những hoàn cảnh trẻ mồ côi, bất hạnh.

Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 46 triệu đồng cho Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Tết yêu thương” năm 2023.

Dịp giữa tháng 11/2023 vừa qua, ngay sau khi Đại úy Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã kịp thời nhận đỡ đầu 2 con của đồng chí Hiếu là bé Trần Thủy Ngân (3 tuổi) và Trần Nam Khánh (18 tháng tuổi) với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm cho đến lúc các cháu đủ 18 tuổi. Nghĩa cử cao đẹp này đồng thời là sự động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình trong chặng đường sắp tới.

Ngân và Khánh là 2 trong tổng số 16 trẻ mồ côi đã được các cấp hội phụ nữ Công an Hà Tĩnh đỡ đầu từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh phát động.

Các cháu con của liệt sỹ Trần Trung Hiếu được Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu đến tuổi trưởng thành.

Không chỉ dừng lại ở các cấp hội phụ nữ, tính nhân văn của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Trong đó, nhiều cấp ủy địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, đồng hành cùng chương trình. Bằng sự thể hiện vai trò, trách nhiệm cao, các cán bộ cấp ủy, cơ quan, trường học đã đứng ra nhận đỡ đầu các trẻ mồ côi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu. Tiêu biểu như huyện Hương Sơn, trong tổng số 59 trẻ được nhận đỡ đầu có 14 cháu có “bố, mẹ đỡ đầu” là cán bộ cấp ủy huyện; huyện Nghi Xuân có 71/106 trẻ mồ côi được cán bộ các cơ quan, trường học trên địa bàn nhận đỡ đầu...

Đại diện cán bộ Ban CHQS huyện Nghi Xuân trao quà đỡ đầu cho cháu Nguyễn Hoàng Phong (mồ côi bố ở thôn Đông Biên, xã Xuân Hải) dịp đầu quý IV, năm 2023.

Hương Sơn cũng là 1 trong 3 đại diện cấp ủy cấp huyện trong cả nước được mời trình bày tham luận tại hội nghị sơ kết toàn quốc 2 năm thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức dịp cuối tháng 11/2023 vừa qua.

Trình bày tham luận về phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, ông Nguyễn Viết Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy Hương Sơn bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá “Mẹ đỡ đầu” là một chương trình nhân văn, thiết thực. Thể hiện sự ủng hộ chương trình, cấp ủy huyện Hương Sơn đã gương mẫu đi đầu, từ Bí thư Huyện ủy đến các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên BTV... đều nhiệt tình hưởng ứng. Ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ dừng lại ở con số và số tiền hỗ trợ mà còn là tình yêu thương từ người cha, mẹ đỡ đầu và các trẻ thiếu may mắn. Bản thân tôi và nhiều cán bộ khác đều cảm thấy vui khi mang đến hạnh phúc cho trẻ mồ côi. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục có trách nhiệm chỉ đạo, vận động các tổ chức quan tâm, hưởng ứng tích cực hơn nữa với chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Ông Nguyễn Viết Dũng (thứ 2 từ phải sang) - Phó Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cùng đại diện Hội LHPN huyện trao quà cho 2 cháu mồ côi được mạnh thường quân đỡ đầu trên địa bàn.

Để chương trình lan tỏa rộng rãi nhận được sự chung tay của cộng đồng, 2 năm qua, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh triển khai nhiều kế hoạch, hành động. Ngay từ thời điểm phát động, Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên của cả nước tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi và triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Chương trình đã kêu gọi được 39 tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 178 cháu mồ côi.

Cũng từ đó, thông điệp nhân văn của chương trình lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên các cấp hội và quần chúng nhân dân, trở thành động lực để các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh sáng tạo hơn trong thực hiện chương trình. Nhiều cách làm hay như: vận động quyên góp xã hội hoá qua các sự kiện, hoạt động, dịp lễ; xây dựng 1.000 mô hình ngôi nhà thu gom phế liệu gây quỹ..., các cấp hội phụ nữ đã không ngừng mang lại yêu thương san sẻ cho trẻ mồ côi.

Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhận và vận động đỡ đầu 731 trẻ mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh (có 20 cháu được hỗ trợ đến tuổi trưởng thành, 711 cháu được hỗ trợ từ 3-5 năm) với số tiền cam kết hỗ trợ gần 13,2 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều địa phương vận động đỡ đầu được số lượng trẻ lớn như: Hương Khê (192 cháu), Nghi Xuân (106 cháu), Hương Sơn (59 cháu), Cẩm Xuyên (59 cháu)...

Hội LHPN phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) tổ chức mở ngôi nhà thu gom phế liệu hàng tháng để bán lấy tiền hỗ trợ trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã phản ánh sự nỗ lực vận động, kết nối của các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy địa phương, các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Tuy nhiên, qua khảo sát của Hội LHPN tỉnh, toàn tỉnh hiện còn 1.620 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, rất cần có sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, ngoài sự tích cực tuyên truyền, vận động của các cấp hội phụ nữ, mong các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, các nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục quan tâm hơn nữa, đồng hành cùng hội để ngày càng có nhiều trẻ mồ côi được đỡ đầu vươn lên trong cuộc sống. Bà Tăng Thị Linh Chi Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Thiên Vỹ