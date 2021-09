Mang Tết Trung thu đến Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Nhằm động viên và chia sẻ với trẻ em tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm và tặng quà cho các em.

Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa đến thăm, tặng quà Tết Trung thu cho Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 em nhỏ, trong đó có nhiều em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn. Khác với mọi năm, Trung thu năm nay, các em sẽ không được tổ chức chương trình đón tết Trung thu vì lí do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Phần quà gồm một mâm cỗ Trung thu truyền thống và 500 cân gạo.

Nhằm động viên các em, dịp này, Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - An ninh Điều tra Công an tỉnh đã đến thăm, trao tặng 500 cân gạo phục vụ bữa cơm hằng ngày và chuẩn bị một mâm cỗ Trung thu truyền thống, góp phần cho các em nhỏ tại đây có Tết Trung thu đầm ấm.

Tất cả chi phí cho những phần quà này từ nguồn đóng góp của đoàn viên Chi đoàn Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - An ninh Điều tra Công an tỉnh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, qua đó, động viên các em cố gắng nỗ lực phấn đấu trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Ngà