Người nghèo Hà Tĩnh vươn lên nghịch cảnh nhờ sự trợ giúp của cộng đồng

Với những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh, được nhận những món quà tình nghĩa, sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cá nhân là niềm hạnh phúc lớn lao, giống như họ đã được đón ánh bình minh của cuộc đời.

Anh Hồ Phúc Quận - thôn Cứu Quốc, xã Thuần Thiện (Can Lộc): "Từ bóng tối, tôi đã tìm thấy ánh sáng".

Anh Hồ Phúc Quận tự lo được cho bản thân và nuôi các con ăn học nhờ được học nghề tẩm quất, bấm huyệt.

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, 10 năm trước, tôi được hỗ trợ tham gia lớp học nghề tẩm quất, bấm huyệt cho người khiếm thị. Sau khi học xong, tôi mở cơ sở xoa bóp, tẩm quất tại gia đình. Với kiến thức đã học, tôi vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tay nghề được nâng lên, ngày càng có đông khách hàng. Từ nghề tẩm quất, bấm huyệt, hiện nay mỗi tháng, tôi có thu nhập từ 6-7 triệu đồng. Không may mắn như những người mắt sáng, nhưng nhờ công việc này, không những tôi tự nuôi sống được bản thân mà còn có thể lo cho con cái ăn học đàng hoàng.

Bà Nguyễn Thị Minh - thôn Vân Sơn, xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà): "Cảm ơn Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội".

Bà Nguyễn Thị Minh yên tâm mỗi mùa mưa bão về khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, phải sống trong căn nhà lụp xụp, nhất là vào mùa mưa bão, nhà cửa dột nát không có chỗ để ngủ. Lúc cán bộ chính quyền địa phương đến báo thông tin về việc gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới, tôi mừng lắm. Mặc dù còn ít ngày nữa là cả nhà chuyển về nhà mới nhưng mấy đêm nay tôi cứ mất ngủ, bởi không nghĩ gia đình lại được sống trong căn nhà mơ ước bấy lâu. Từ nay, cuộc sống của cả nhà sẽ đỡ khó khăn hơn, đỡ vất vả, lo âu hơn mỗi khi vào mùa mưa bão. Những hộ có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm. Sự giúp đỡ ân tình đó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi vươn lên trong cuộc sống.

Chị Trần Thị Mai - thôn Trường Quý, xã Đan Trường (Nghi Xuân): "Tôi được tiếp thêm động lực để vươn lên".

Được hỗ trợ mô hình sinh kế, chị Mai có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống gia đình.

Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo. Đầu năm 2022, gia đình tôi được Hội LHPN huyện Nghi Xuân hỗ trợ 70 con gà giống và thức ăn, trị giá gần 5 triệu đồng. Tôi vui lắm, bởi trong giai đoạn khó khăn nhất tôi đã được tiếp thêm động lực để vươn lên. Tôi cũng thường xuyên được cán bộ hội tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, phòng trị bệnh cho gà. Đến nay, đàn gà đã chuẩn bị xuất chuồng, ước tính thu nhập gần 10 triệu đồng. Số tiền này, tôi dự tính sẽ mua thêm gà giống để tiếp tục chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, góp phần lo cho con cái ăn học.

Em Nguyễn Thị Thanh Hương - thôn Sơn Phú, xã Thượng Lộc (Can Lộc): "Nhờ cơ quan Huyện ủy Can Lộc,em mới được học đại học".

Em Thanh Hương viết tiếp ước mơ vào đại học bằng sự đỡ đầu của cơ quan Huyện ủy Can Lộc.

Bố em đột ngột bị bạo bệnh, qua đời cách đây 7 năm, bỏ lại 4 mẹ con. Mẹ em phải gồng gánh sớm hôm làm đủ mọi việc để nuôi các con, thế nhưng cũng không thể đủ cung cấp cho chúng em ăn học. Nếu không có sự giúp đỡ của cơ quan Huyện ủy Can Lộc thì em không có được kết quả như ngày hôm nay. Từ khi học THPT, em không có ý định thi đại học do hoàn cảnh quá khó khăn, các em còn nhỏ nên em muốn đi làm phụ giúp mẹ. Được cơ quan Huyện ủy Can Lộc đỡ đầu, hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho em ăn học, em đã quyết tâm học tập tốt hơn. Hiện em là sinh viên năm thứ 2 khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh.

Nam Giang (ghi)