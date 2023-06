Phụ nữ Hà Tĩnh huy động 450 triệu đồng tặng quà cho trẻ em nghèo

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với 1.532 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Tính đến hết ngày 31/5, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã huy động, trao 1.532 suất quà, trị giá hơn 450 triệu đồng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đơn vị tiêu biểu trong vận động, hỗ trợ như hội LHPN: TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc... Trong ảnh: Hội LHPN tỉnh trao học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Mai Hoa - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Sơn Thọ (huyện Vũ Quang), hoàn cảnh mồ côi bố, mẹ sức khỏe yếu.

Trong đợt này, các cấp hội phụ nữ TX Hồng Lĩnh đã vận động được 108 triệu đồng, trao tặng 185 phần quà cho 185 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Trong ảnh:Đại diện lãnh đạo Hội LHPN TX Hồng Lĩnh phối hợp Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sư tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 11 triệu đồng cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật.

Hội LHPN phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) trao suất quà trị giá 500 ngàn đồng cho 2 cháu Phan Cẩm Nhung và Phan Anh Quân có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Các cấp hội phụ nữ Hương Sơn kết nối đỡ đầu, tặng 130 suất quà trị giá 72 triệu đồng cho các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh:Lãnh đạo huyện Hương Sơn, Hội LHPN huyện và nhà hảo tâm trao hỗ trợ “mẹ đỡ đầu” quý II/2023 cùng suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho cháu Lê Ánh Dương ở xã Sơn Trà.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi, các cấp hội phụ nữ huyện Thạch Hà đã huy động từ nguồn xã hội hóa, nguồn tiết kiệm an sinh, ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa... tổng số tiền 60 triệu đồng, trao 135 suất quà cho trẻ em nghèo và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Hội LHPN xã Thạch Văn trao các suất quà cho trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Các cấp hội phụ nữ Can Lộc vận động các tổ chức, cá nhân và mở ngôi nhà xanh bán phế liệu được 17 triệu đồng. Trong ảnh: Hội LHPN xã Thiên Lộc mở ngôi nhà xanh bán phế liệu gây quỹ tặng trẻ em nghèo nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Hội LHPN huyện Can Lộc tặng 54 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện Can Lộc và Hội phụ nữ Công an huyện trao tặng suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho em Trần Thị Ngọc Anh (4 tuổi) bị bệnh hiểm nghèo ở thị trấn Đồng Lộc.

Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh cũng đã huy động được hơn 48 triệu đồng, trao tặng 196 suất quà cho trẻ em khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Hội LHPN TP Hà Tĩnh phối hợp Hội phụ nữ Ban CHQS thành phố trao quà cho các em ở Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

Cùng với hoạt động tặng quà, dịp này, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác dành cho trẻ em. Trong ảnh: Hội LHPN Cẩm Xuyên phối hợp Công an Cẩm Xuyên truyền thông phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em và tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh Trường THCS xã Cẩm Trung.

Thiên Vỹ - CTV