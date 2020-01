“Tết sum vầy” cho người lao động khó khăn ở Nghi Xuân

Sáng 10/1, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, trao 174 suất quà trị giá 329 triệu đồng cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Tết sum vầy” được LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức nhằm kết nối, huy động nguồn kinh phí từ những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức để hỗ trợ giúp đỡ những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Toàn bộ số tiền trao tại buổi lễ do LĐLĐ huyện Nghi Xuân huy động được từ các cá nhân, doanh nghiệp gồm: Ngân hàng ngoại thương Bắc Hà Tĩnh, Công ty Đông Dương Thăng Long (thị trấn Xuân An), Quỹ tín dựng nhân dân Cương Gián. Trong ảnh: Lãnh đạo LĐLD Hà Tĩnh tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết đến xuân về.

Những suất quà không lớn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc về sự sẽ chia của cả cộng đồng đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tế đến xuân về.

Cũng tại chương trình “ Tết sum vầy”, Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh còn trao 1 nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 40 triệu đồng cho đoàn viên Hoàng Thị Thủy – Trường Mầm non Xuân Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở...

Liên đoàn lao động huyện Nghi Xuân trao 2 nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá mỗi nhà 20 triệu đồng cho 2 đoàn viên là: Trần Thị Huyền Trang - đoàn viên công đoàn xã Xuân Lam; Lê Thị Hiền - đoàn viên doanh nghiệp An Hồng (thị trấn Xuân An). Đây là những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong những ngôi nhà xập xệ mất an toàn

Hoài Nam