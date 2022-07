Tuổi trẻ Hương Sơn tổ chức các hoạt động tri ân những người có công với cách mạng

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022) và Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Sáng nay (23/7), Huyện đoàn Hương Sơn cùng Chi đoàn Trung tâm Y tế, Chi đoàn Công an huyện Hương Sơn hỗ trợ giúp đỡ, khám, tư vấn sức khoẻ và tặng quà 5 hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách tại các xã: Sơn Trường, Sơn Giang, Sơn Trung, An Hoà Thịnh và Sơn Ninh. Trong ảnh: Đoàn tặng quà bà Phan Thị Quát (75 tuổi, hội viên Hội TNXP thôn Cây Da, xã An Hoà Thịnh).

Tại gia đình chính sách, các ĐVTN thuộc các đơn vị trên đã tham gia đo huyết áp, khám các bệnh về đường hô hấp, tư vấn sức khoẻ và tặng các đối tượng 1 phần quà trị giá 700.000 đồng. Trong đó, Chi đoàn Trung tâm Y tế tặng phần quà gồm các loại thuốc bổ trị giá 200.000 đồng, Chi đoàn Công an huyện Hương Sơn trao hỗ trợ 500.000 đồng. Trong ảnh: Các y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn tiến hành khám cho ông Hồ Văn Nhung...

...tặng quà ông Hồ Văn Nhung

Đoàn đến tặng quà và trò chuyện thân mật với ông Nguyễn Công Thức (95 tuổi) là thương binh chống Pháp 4/4 tại thôn 8, xã Sơn Giang.

Tặng quà ông Trần Văn Sự (70 tuổi) là bệnh binh thôn Mỹ Sơn, xã Sơn Trung.

Cũng trong sáng nay, các ĐVTN đã đến thăm hỏi, trao quà ông Nguyễn Xuân Lâm (73 tuổi là thương binh thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh). Tại đây, các ĐVTN xã Sơn Ninh còn tổ chức nấu bữa trưa và ăn cơm cùng gia đình ông Lâm.

Trước đó, chiều 22/7, tại thị trấn phố Châu, Huyện đoàn Hương Sơn phối hợp với Hội CCB, Hội Cựu TNXP tổ chức chương trình tọa đàm Tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ Hương Sơn - viết tiếp câu chuyện hoà bình” với sự tham gia của nhiều CCB, TNXP và hàng trăm ĐVTN trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Tại buổi toạ đàm, các bạn ĐVTN được giao lưu với nhân chứng lịch sử là bác Nguyễn Ngọc Dương (người ngoài bên phải) là thương binh hạng 2/4 từng trực tiếp chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị.

Cũng tại buổi toạ đàm, Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho 10 CCB, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn bộ số tiền quà do các bạn ĐVTN thị trấn Phố Châu gây quỹ từ hình thức rửa xe.

Hoài Nam