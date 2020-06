Tuổi trẻ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh đá bóng gây quỹ từ thiện

16 triệu đồng đã được Chi đoàn Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh tiếp nhận từ giải bóng đá gây quỹ từ thiện năm 2020.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chi đoàn Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh đã tổ chức giải bóng đá gây quỹ từ thiện (từ ngày 16 - 18/6).

Giải được tổ chức với mục đích kêu gọi sự đóng góp, tài trợ của các nhà hảo tâm để gây quỹ từ thiện, ủng hộ người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ.

Sau 3 ngày tổ chức quyên góp, chương trình đã huy động được tổng số tiền là 16 triệu đồng, trao tặng cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

H.L