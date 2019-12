Hà Tĩnh đón năm mới 2020 với chương trình nghệ thuật và hòa âm ánh sáng

Hoạt động “Biểu diễn nghệ thuật - Hòa âm ánh sáng” chào năm mới 2020 dự kiến diễn ra tại Quảng trường TP Hà Tĩnh vào khoảng thời gian từ 27/12/2019 đến ngày 1/1/2020.

Quảng trường TP Hà Tĩnh là nơi dự kiến diễn ra chương trình “Biểu diễn nghệ thuật - Hòa âm ánh sáng”. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý về chủ trương cho Công ty CP Truyền thông và tổ chức sự kiện quốc tế Hoàng Tuyết tổ chức “Biểu diễn nghệ thuật - Hòa âm ánh sáng” chào năm mới 2020 như đề nghị của Sở VHTT&DL Hà Tĩnh.

Theo đó, yêu cầu Công ty thống nhất với Sở VHTT&DL về nội dung chương trình, nội dung quảng cáo (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Đồng thời làm việc với UBND TP Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn thành phố thống nhất về địa điểm, công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, an ninh trật tự, an toàn về cháy nổ, vệ sinh môi trường... để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đúng quy trình và các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thẩm định và cấp phép nội dung chương trình đảm bảo quy định.

UBND TP Hà Tĩnh chịu trách nhiệm toàn diện (trước, trong và sau chương trình), phối hợp với đơn vị tổ chức dựa trên cơ sở các quy định hiện hành, điều kiện cụ thể để thống nhất thời gian, địa điểm; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức chương trình; hoàn trả mặt bằng nguyên trạng như ban đầu và đảm bảo các điều kiện liên quan.

Thành Vinh