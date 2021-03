Thị xã Kỳ Anh ra quân xử lý tình trạng chợ tự phát lấn quốc lộ tại phường Kỳ Phương

Tiếp thu phản ánh của Báo Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quân xử lý tình trạng họp chợ lấn đường tại khu vực tổ dân phố Ba Đồng.

Các lực lượng tiến hành ra quân vào sáng 21/3.

Chợ lấn quốc lộ ở đô thị phía Nam Hà Tĩnh Khu chợ tự phát tại tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nằm sát quốc lộ 1A gần 7 năm nay. Việc họp chợ lấn ra cả lòng đường tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Trước đó, vào ngày 11/3/2021, Báo Hà Tĩnh có bài “Chợ lấn quốc lộ ở đô thị phía Nam Hà Tĩnh”, phản ánh tình trạng họp chợ tràn ra quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố Ba Đồng (phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) gây mất an toàn giao thông tại khu vực này.

Tiếp nhận phản ánh, vào hai ngày 20 - 21/3, lực lượng CSGT Công an tỉnh, CSGT Công an TX Kỳ Anh, Công an phường và UBND phường Kỳ Phương ra quân xử lý lấn chiếm hành lang ATGT tại khu chợ tổ dân phố Ba Đồng (phường Kỳ Phương).

Các hộ kinh doanh tại khu chợ tự phát được yêu cầu không họp chợ, không mua bán ngay sát lề quốc lộ 1A.

Công an TX Kỳ Anh tiến hành nhắc nhở, yêu cầu người dân dời dọn khu vực bán hàng không đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường.

Các lực lượng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu tất cả các hộ buôn bán sát lề quốc lộ 1A lùi sâu vào bên trong, không được tập kết các mặt hàng nằm trong phạm vi an toàn hành lang giao thông

Ông Lê Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương cho biết: “Hiện, phường đã bố trí một khu vực họp chợ cách quốc lộ 1A gần 40m và đã làm kè chắn để đảm bảo an toàn cho bà con họp chợ. UBND phường cũng đề xuất với thị xã xây dựng lại khuôn viên, xây thêm các ki-ốt để bà con yên tâm kinh doanh, địa phương cũng thuận tiện trong việc quản lý”.

Khu đất cách quốc lộ 1 A khoảng 40m ngay sau khu vực chợ tự phát được UBND phường bố trí mặt bằng để bà con tiến hành họp chợ đảm bảo an toàn

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở; yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự tổ chức khắc phục, ký cam kết không tái phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...” - ông Lê Văn Chương cho biết thêm.

