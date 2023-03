Thông tin hộp thư cộng tác viên Báo Hà Tĩnh từ 20 - 26/3

Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các cộng tác viên. Mọi thư từ, tin, bài xin gửi về Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223, Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, email: hatinhdientu@baohatinh.vn,toasoan@baohatinh.vn.

Từ ngày 20 - 26/3, Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh sử dụng tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: Đặng Duy Báu, Phan Thế Cải, Thanh Hải, Hồ Hương (TP Hà Tĩnh); Thanh Liêm, Hải Đàn, Phạm Trường (Hương Khê); Lê Thị Xuân (Lộc Hà); Văn Vũ (Thạch Hà); Hoàng Nguyên (Đức Thọ); Việt Hà (Cẩm Xuyên); Đức Đồng (Nghi Xuân); Huyền Trang (huyện Kỳ Anh); Thu Hằng (TX Hồng Lĩnh); Đậu Bình (Hương Sơn);

Dương Hoàng, Lê Đức, Trọng Sơn (Bộ CHQS tỉnh); Văn Hùng, Sỹ Quý, Anh Cường (Công an tỉnh); Minh Toàn, Thế Mạnh (BĐBP tỉnh); Phan Thị An Phú (Trường Chính trị Trần Phú); Xuân Hoa (Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh); Thu Hòa, Tuấn Dũng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Nguyễn Ngọc Phú (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh); Trần Mạnh Hùng (Nghệ An); Đỗ Thị Thu, Trần Văn Lợi (Nam Định).

Báo Hà Tĩnh cũng nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên: Xuân Lý, Thanh Loan, Đức Quyền, Sỹ Thông… (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Danh (Phú Yên); Lê Thị Xuyên (Bình Định)…

Dưới mỗi bài viết, cộng tác viên vui lòng ghi tên thật, địa chỉ, số điện thoại để Tòa soạn tiện liên hệ.

BBT