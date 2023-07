Xử lý bất cập tại trạm biến áp sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Ngày sau khi Báo Hà Tĩnh phản ánh Trạm biến áp ở xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ngành điện đã kịp thời khắc phục, xử lý các bất cập.

Trạm biến áp Xuân Lĩnh 8 lắp đặt ở vị trí thấp so với mặt đất. Ảnh chụp trước ngày 29/7.

Ngày 28/7, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết Bất an với trạm biến áp "ở trần" phản ánh về việc Trạm biến áp Xuân Lĩnh 8 có công suất 180KVA - 35/04KV do Điện lực thị xã Hồng Lĩnh quản lý, khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện.

Theo đó, trạm biến áp lắp đặt ở vị trí thấp so với mặt đất, cách lề đường khoảng 1m, gần khu dân cư. Trong khi khu vực không có hàng rào bảo vệ, phía dưới chân cột còn có dây điện lớn, nhỏ...

Điện lực thị xã Hồng Lĩnh tiến hành chỉnh trang tại Trạm biến áp Xuân Lĩnh 8

Tiếp thu phản ánh, trong 2 ngày 28 - 29/7, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo Điện lực thị xã Hồng Lĩnh khẩn trương kiểm tra, rà soát; tiến hành nâng cao các tủ điện 0,4KV, đồng thời thực hiện chỉnh trang trạm biến áp.

Các tủ điện đã được nâng cao, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Điện lực thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Trạm biến áp Xuân Lĩnh 8 được xây dựng và đưa vào vận hành năm 2016 theo “Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tại xã Xuân Lĩnh” do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, Trạm biến áp Xuân Lĩnh 8 sẽ được chỉnh trang trong tháng 8/2023. Tuy nhiên, Điện lực thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện ngay việc chỉnh trang sau thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông.

Hiện, Trạm biến áp xã Xuân Lĩnh 8 đã đảm bảo các tiêu chí về an toàn điện và lưới điện phục vụ Nhân dân.

H.T