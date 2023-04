Xử lý nội dung Báo Hà Tĩnh phản ánh về chợ Cương Gián

Chỉ 1 ngày sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh về chợ Cương Gián, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã phát văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tiến hành khắc phục tồn tại.

Video: Khung cảnh lộn xộn trước chợ Cương Gián

Ngày 13/4/2023, Báo Hà Tĩnh điện tử có bài viết “Mất an toàn giao thông khi chợ lấn đường ở Nghi Xuân” phản ánh Chợ Cương Gián nằm trên trục đường ĐT.547 có nhiều phương tiện giao thông qua lại trong khi người dân tràn cả ra đường để buôn bán.

Để xử lý các nội dung tồn tại mà Báo Hà Tĩnh phản ánh, UBND huyện giao: Chủ tịch UBND xã Cương Gián trực tiếp chỉ đạo, chấn chỉnh việc buôn bán, kinh doanh tại chợ và các khu vực xung quanh; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh theo đúng quy định; tuyệt đối không để người dân kinh doanh, buôn bán trên lòng đường, lề đường, trường hợp vi phạm kịp thời xử lý nghiêm khắc.

Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an xã Cương Gián tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ Cương Gián; thiết lập lại an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 20/4/2023 để theo dõi và phản hồi lại Báo Hà Tĩnh theo quy định.

