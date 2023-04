Mất an toàn giao thông khi chợ lấn đường ở Nghi Xuân

Chợ Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nằm trên trục đường ĐT.547 có nhiều phương tiện giao thông qua lại trong khi người dân tràn cả ra đường để buôn bán.

Video: Khung cảnh lộn xộn trước chợ Cương Gián

Chợ Cương Gián nằm trên trục đường ĐT.547 ở thôn Nam Sơn (xã Cương Gián). Tại đây, nhiều người dân ngang nhiên lấn chiếm hành lang ATGT để kinh doanh buôn bán đủ các loại mặt hàng.

Là một trong những chợ lớn của vùng nên nhiều tiểu thương ở các địa phương khác cũng tập trung về chợ Cương Gián để giao thương.

Từ 6 - 9 giờ mỗi ngày là thời gian cao điểm họp chợ khiến phương tiện giao thông qua đây gặp khó khăn khi di chuyển.

Ông Phạm Văn P. – người dân thường xuyên đi qua đoạn đường này cho hay: “Mỗi lần đi qua đây, tôi luôn phải tập trung cao độ bởi người dân và các phương tiện dừng mua bán đông. Mặc dù mặt đường khá rộng nhưng mỗi khi họp chợ trông lại khá chật chội, ùn tắc".

Người bán thản nhiên “bắt khách”, còn người mua “vô tư” dừng phương tiện ngay giữa đường để giao dịch.

Tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường để họp chợ, kinh doanh và để xe đạp, xe máy tại khu vực 2 bên tuyến đường chợ Cương Gián diễn ra đã khá lâu. Ban An toàn giao thông xã cùng lực lượng công an đã nhiều lần ra quân tuyên truyền người dân giải tỏa hành lang giao thông, xử lý vi phạm hành chính tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian lại tái diễn. Địa phương sẽ tập trung xử lý quyết liệt vấn đề này để đảm bảo an toàn giao thông”.

Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián Trần Công Tráng