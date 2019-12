6 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã ở Hương Sơn

Chiều (5/12), Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố các quyết định điều động 6 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an 2 xã Sơn Hàm và Sơn Kim 2.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Công an Hương Sơn trao quyết định cho các đồng chí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Sơn Hàm...

Trong đó, 3 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Sơn Hàm gồm: Đại uý Phan Văn Quân - Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đảm nhiệm chức Trưởng Công an xã; Thượng uý Trần Công Quyền - Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Hương Sơn) đảm nhiệm chức Phó trưởng Công an xã; Thượng úy Phạm Đức Thành - Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến nhận công tác tại Công an xã Sơn Hàm.

Và Công an xã Sơn Kim 2

Thượng uý Phạm Khắc Núi - Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức Trưởng Công an xã Sơn Kim 2; Đại uý Hồ Ngọc Sơn - Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức Phó trưởng Công an xã và Thiếu uý Lê Khánh Vui - cán bộ Đội An ninh đến nhận công tác tại Công an xã Sơn Kim 2.

Tân Trưởng Công an xã Sơn Kim 2 phát biểu nhận nhiệm vụ

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ tặng hoa chúc mừng các công an chính quy về công tác tại xã Sơn Hàm

Đến nay, Hương Sơn đã có 8 xã (Sơn Bình, Sơn Lâm, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Lễ, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hàm) có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Ánh Dương