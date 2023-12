Cảnh báo: 1 tháng phát hiện 94 học sinh Hà Tĩnh vi phạm về pháo nổ

Bất chấp quy định của pháp luật và nguy hiểm với bản thân, gia đình, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn mua tiền chất qua mạng xã hội để chế tạo pháo nổ.

Lực lượng chức năng phát hiệnnhóm học sinh ở xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên chế tạo pháo nổ

Dù lực lượng công an trên địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với các trường học, địa phương tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về pháo nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các em học sinh, tuy nhiên, tình trạng các em tự chế pháo nổ vẫn xảy ra.

Ngày 15/12/2023, Công an xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) phát hiện học sinh B.Đ.C. (SN 2010, trú tại xã Cẩm Vịnh) có hành vi nổ pháo trái phép tại tuyến đường thuộc địa phận thôn Bình Vinh. Mở rộng điều tra, Công an xã Cẩm Bình đã phối hợp Công an xã Cẩm Vịnh phát hiện tại nhà L.D.T. (SN 2009, trú tại xã Cẩm Vịnh) có 20 quả pháo tự chế và 5 hộp nhựa chứa các chất bột có trọng lượng khoảng 1 kg nghi là nguyên liệu chế tạo pháo.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận mua các nguyên liệu qua kênh Tiktok để về tự chế tạo pháo.

Công an xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) làm việc với nhóm học sinh có hành vi tự chế pháo nổ.

Cũng trong ngày 15/12, lực lượng Công an xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) phát hiện 3 em học sinh H.K.H.; N.V.B.; B.Q.T. (đều SN 2010), trú tại xã Cẩm Thịnh đang giấu trong người 4 khối hình trụ tròn nghi là pháo. Qua điều tra, làm việc, các học sinh trên đã thừa nhận hành vi mua tiền chất trên mạng xã hội về tự chế pháo nổ.

Đại úy Bùi Quang Tú - Trưởng Công an xã Cẩm Thịnh cho biết: “Phần lớn các em đều mua tiền chất qua mạng xã hội về chế tạo pháo nổ. Mặc dù công an xã đã tăng cường công tác phối hợp với đoàn thanh niên và trường học trên địa bàn tổ chức truyên truyền việc nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, song do các em đang độ tuổi vị thành niên, có nhiều sự tò mò, cộng với việc các tiền chất và cách thức sản xuất pháo được rao bán, hướng dẫn tràn lan trên mạng xã hội khiến công tác quản lý, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn”.

Công an xã Sơn Phú (Hương Sơn) xử lý nhóm học sinh có hành vi mua các tiền chất trên mạng về chế tạo pháo nổ.

Không chỉ ở Cẩm Xuyên, các địa phương khác cũng xuất hiện khá nhiều vụ việc học sinh tự chế pháo nổ.

Tại Hương Sơn, qua công tác nắm tình hình, ngày 1/12/2023, Công an xã Sơn Phú phát hiện 4 học sinh (đều sinh năm 2009) có hành vi mua các tiền chất trên mạng xã hội về chế tạo pháo nổ, đơn vị đã mời các trường hợp trên lên làm việc. Qua làm việc được biết, các em này tự lên mạng tìm video hướng dẫn, mua hóa chất chế tạo pháo trên mạng xã hội rồi đưa về nhà riêng để thực hiện các bước tự chế thành pháo nổ. Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ 1.200 gram tiền chất thuốc nổ, 6 quả pháo tự chế, 3m dây cháy chậm.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuyền - Trưởng Công an xã Sơn Phú (Hương Sơn) cho biết. “Các em đều là học sinh THCS, mua những tiền chất trên internet rồi lén lút chế tạo pháo để nổ. Nếu lực lượng chức năng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì trong quá trình chế tạo, sử dụng pháo sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng cho chính người sử dụng và những người xung quanh”.

Nhan nhản các video hướng dẫn chế tạo pháo nổ trên Youtube.

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh có con vi phạm về pháo, họ không biết con em mình có hành vi mua bán, chế tạo pháo nổ, chỉ khi bị lực lượng chức năng phát hiện, thông báo thì gia đình mới vỡ lẽ.

Với từ khóa “hướng dẫn cách chế tạo pháo" trên Youtube hay bất cứ trang Internet nào khác, hàng loạt kết quả được hiển thị.

Ngoài việc nhan nhản clip hướng dẫn, các hóa chất để chế tạo chất nổ được rao bán công khai trên mạng xã hội. Với chỉ một thao tác click chuột giản đơn để đặt hàng, chẳng phải đợi lâu, người mua đã được chuyển tới Amoni nitrat (NH4NO3), Natri nitrat (NaNO3), Kali clorat (KClO3)...

Từ 15/11/2023 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bắt 14 vụ, với 94 trường hợp (đều ở độ tuổi học sinh) vi phạm về pháo.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an Hà Tĩnh), từ 15/11/2023 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 vụ, với 94 trường hợp (đều ở độ tuổi học sinh) vi phạm về pháo. Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ 71,5 kg pháo, 409 quả pháo và 3.45 kg thuốc pháo, 6.3 kg tiền chất thuốc pháo.

Trong thời gian tới, lực lượng công an trong toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm về tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với các vi phạm về pháo. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền pháp luật về pháo cho các em học sinh; phối hợp với trường học, phụ huynh yêu cầu các em ký cam kết tự giác chấp hành, không mua bán hóa chất, tự chế tạo pháo; tập trung biện pháp nghiệp vụ, ra quân tổng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với tội phạm về pháo, nhất là các em trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Tự chế pháo nổ là hành vi ẩn họa khôn lường, dẫn đến cháy, nổ và có thể gây tử vong hoặc thương tật suốt đời cho người sử dụng. Đặc biệt, đây là hành vi vi phạm pháp luật và bị pháp luật xử lý nghiêm. Đối với các em học sinh, nếu vi phạm sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ, lý lịch sau này. Thượng tá Trần Hữu Cảnh Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh

