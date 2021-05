Hà Tĩnh phấn đấu đến hết tháng 5, cơ bản hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân

Công an Hà Tĩnh phấn đấu đến hết tháng 5/2021 (trước kế hoạch của Bộ Công an giao 10 ngày) sẽ cơ bản hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn.

Tất cả người dân đến làm thủ tục cấp căn cước đều được đo thân nhiệt ngay từ cửa ra vào.

Theo ghi nhận, hiện nay, tại các điểm cấp CCCD lưu động, số người dân đến làm thủ tục không còn nhiều. Công tác phòng dịch vẫn luôn được chú trọng, các thông báo và khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 được đặt ở những khu vực dễ quan sát; dung dịch sát khuẩn được đảm bảo đầy đủ và trước khi công dân vào làm thủ tục cấp thẻ đều được cán bộ đo thân nhiệt ngay ngoài cửa. Cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở đây cũng không quên nhắc nhở, tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp “5K” để phòng, chống dịch hiệu quả.

Chị Phan Thanh Ngà (trú tổ dân phố 2, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nắm bắt chủ trương cấp CCCD từ rất lâu, song do công việc khá bận rộn nên đến giờ tôi mới đến làm thủ tục được. Các cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh hướng dẫn, tiếp đón nhiệt tình, thân thiện và niềm nở, chúng tôi không phải chờ đợi lâu”.

Người dân được cán bộ Đội QLHC về TTXH (Công an TP. Hà Tĩnh) lấy vân tay...

Trung tá Lê Thị Lan Hương - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an thành phố cho biết: “Trên địa bàn có 79.784 công dân trong độ tuổi được cấp căn cước. Đơn vị đã thu nhận được 65.099 hồ sơ, đạt tỷ lệ 81,6% (cao nhất toàn tỉnh); đã tiến hành trả 18.094/25.461 thẻ cho công dân.

Đối với 3.363 nhân khẩu chưa cấp CCCD đang ở trên địa bàn (số còn lại đang vắng mặt tại địa phương), Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục giao cho lực lượng công an các phường, xã rà soát, lên danh sách cụ thể từng công dân để vận động tới làm thủ tục. Đồng thời, kiểm tra, rà soát những trường hợp vắng mặt tại địa bàn để kịp thời báo cáo và thông báo ngay khi các công dân này trở về địa phương đến làm CCCD”.

...và chụp ảnh làm hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Tính đến thời điểm này, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TX Kỳ Anh) cũng đã hoàn tất thủ tục cấp CCCD cho hơn 45.000/52.000 công dân trong độ tuổi; đồng thời, tiến hành trả thẻ căn cước cho gần 10.000 công dân.

Công an TX. Kỳ Anh đến từng nhà để làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho những công dân ốm đau, già yếu.

Thượng úy Trần Đình Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TX Kỳ Anh) cho hay: “Trong tổng số 62.000 công dân trong độ tuổi được cấp thẻ tại TX Kỳ Anh, có hơn 10.000 công dân không có mặt tại địa phương (đi xuất khẩu lao động hoặc đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành khác). Từ nay đến hết tháng 5, chúng tôi phấn đấu hoàn thành hơn 90% (trên tổng số 52.000 công dân). Nhằm sớm đạt kế hoạch đề ra, các tổ cấp CCCD lưu động đã kịp thời rà soát, đến từng hộ có người già yếu, ốm đau để làm thủ tục".

Cán bộ Công an huyện Nghi Xuân hỗ trợ người dân khi đến làm thủ tục.

Tại Nghi Xuân, Trung tá Võ Thị Hà - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Nghi Xuân) thông tin: “Nghi Xuân hiện có hơn 84.000 công dân đủ tuổi được cấp căn cước (đủ 14 tuổi trở lên), đơn vị đã thu nhận hơn 62.000 hồ sơ. Chúng tôi đang phấn đấu đến hết tháng 5, lượng hồ sơ thu nhận được sẽ đạt khoảng 96-97%”.

Công an huyện Nghi Xuân là một trong những đơn vị có lượng hồ sơ CCCD được thu nhận đạt cao.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã thu nhận gần 820.000 hồ sơ (đạt trên 71,5%); trong đó, một số địa phương đạt kết quả cao là: Thạch Hà: 93.891/127.614 hồ sơ (đạt 73,57%); Nghi Xuân: 62.000/ 84.000 hồ sơ (73%); Cẩm Xuyên 96.125/144.015 hồ sơ (đạt 66,75%)...

Theo đánh giá, cơ bản các địa phương trên toàn tỉnh đều có lượng hồ sơ thu nhận làm CCCD đạt cao. Kết quả này, ngoài sự nỗ lực của ngành công an, còn có sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Công an huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường phối hợp với công an các xã, thị trấn; các bí thư, trưởng thôn tuyên truyền, vận động người dân sắp xếp, tranh thủ đến đúng thời gian và mang theo các giấy tờ cần thiết phục vụ việc làm thủ tục CCCD. Đối với những người đi làm ăn xa, thường xuyên thông báo để bà con tranh thủ về làm CCCD theo quy định.

