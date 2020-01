Hà Tĩnh xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng đối với một tài xế ô tô

Trong gần 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 31,5 triệu đồng.

Video CSGT Công an huyện Hương Sơn kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Theo đó, có 1 tài xế ô tô khi kiểm tra có nồng độ cồn vượt 0,25 đến 0,4 miligam/lít khí thở bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, giữ phương tiện 7 ngày; 4 tài xế điều khiển mô tô khi kiểm tra có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mligam/lít khí thở bị xử phạt 14,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Bên cạnh vi phạm nồng độ cồn, còn có nhiều trường hợp vi phạm về điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm, phương tiện thiếu gương chiếu hậu, không bật đèn vào ban đêm, không thắt đây an toàn khi ngồi trên ô tô…

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý, lục lượng CSGT công an huyện tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định đã lái xe không sử dụng rượu bia

Đại úy Phan Mạnh Cường - Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hương Sơn cho biết, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT công an huyện tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định đã lái xe không sử dụng rượu bia. Nhờ đó, tình trạng vi phạm qui định an toàn giao thông trên địa bàn Hương Sơn trong tuần đầu giảm hẳn.

Hoài Tuấn