Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

Các địa phương, sở, ngành ở Hà Tĩnh đã vào cuộc đồng bộ, hiệu quả để kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Lực lượng CSGT huyện Lộc Hà thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên các trục đường chính.

Lộc Hà là địa phương chịu nhiều áp lực về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thời gian gần đây vì lượng xe tải, xe container tăng đột biến (lái xe tránh QL1 do đường xuống cấp và tránh việc thu phí cầu đường); cơ sở hạ tầng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế...

Do đó, Công an huyện Lộc Hà cùng các phòng, ngành chức năng trên địa bàn đã tăng cường thực hiện các mặt công tác, nhất là thông tin tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Năm 2023, Công an Lộc Hà xử lý 1.495 trường hợp vi phạm ATGT, trong đó có 206 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hoàn - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Lộc Hà cho biết: “Để kiềm chế TNGT, giảm thiểu số người chết và bị thương trên các cung đường, năm qua, chúng tôi đã phối hợp tổ chức 35 buổi truyên truyền trực tiếp cho 25.260 lượt giáo viên, học sinh, người dân và xây dựng 13 tin bài, phóng sự về tác hại của rượu bia, chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng...

Đặc biệt, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm hành lang an toàn, vi phạm luật lệ giao thông. Năm 2023, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.495 trường hợp, xử phạt hành hơn 4 tỷ đồng, tước 367 giấy phép, tạm giữ 61 xe ô tô, 630 xe máy... Qua đó, góp phần giảm 2 vụ TNGT (xảy ra 13 vụ) so với năm 2022, kiềm chế được số người chết và bị thương (12 người chết và 7 người bị thương, không tăng so với năm trước)".

Huyện Kỳ Anh là một trong những địa phương được ghi nhận, đánh giá cao trong công tác đảm bảo TTATGT. Theo đó, năm 2023 ở đây xảy ra 24 vụ TNGT, làm 18 người chết, 13 người bị thương; giảm trên 2 tiêu chí là số vụ (giảm 14,3% so với năm 2022) và số người chết ( giảm 30,8% so với năm 2022). Phát huy kết quả đạt được, thời điểm này, các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp đang tiếp tục vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm với quyết tâm giảm cả 3 tiêu chí trong năm 2024.

Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban trực Ban ATGT huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Có được kết quả đó là nhờ các phòng, ngành, lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường, nhất là các huyết mạch giao thông. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đã được thực hiện thường xuyên cho nhiều đối tượng. Ngoài ra, các phòng ngành chức năng cũng đã vào cuộc để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, xóa điểm đen, quản lý phương tiện tốt...”.

Công an tỉnh phối hợp Sở GTVT tập huấn nghiệp vụ vận tải và Luật ATGT cho 500 lái xe thuộc các các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh biết: "Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đều có những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo TTATG. Theo đó, năm 2023, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về giảm số người chết do TNGT khi giảm 27% so với năm 2022 (toàn tỉnh xẩy ra 357 vụ, chết 190 người, bi thương 221 người).

Thời gian qua, các cấp, ngành đã quán triệt nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chú trọng đầu tư xây dựng mới, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông và bảo vệ hành lang ATGT; tăng cường quản lý đường bộ, làm tốt công tác đăng ký, quản lý phương tiện; thực hiện đúng quy định công tác khởi tố, truy tố, xét xử các vụ TNGT...".

Cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Tĩnh) điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua lại các điểm sạt lở trên Quốc lộ 8A đảm bảo an toàn (vào tháng 11/2023).

Đặc biệt, để nâng cáo ý thức tham gia giao thông, nhận thức chấp hành luật lệ ATGT, hạn chế các vụ tai nạn, công tác tuy truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được ban ATGT các cấp, sở ngành, đơn vị đặt lên hàng đầu.

Trong năm qua, ban ATGT các cấp đã tổ chức 462 cuộc tuyên truyền, tập huấn cho 483.603 lượt người tham gia; Công an tỉnh tổ chức 724 buổi tuyên truyền cho hơn 350.700 lượt người; Báo Hà Tĩnh đăng tải trên 550 tin, bài trên các ấn phẩm, Đài PT-TH tỉnh duy trì chuyên mục ATGT 5 số/tháng và lồng ghép trên 400 tin, phóng sự ngắn trong các chương trình thời sự; các tổ chức đoàn thể thực hiện trên 500 cuộc tuyên truyền với trên 48.000 lượt người và 1.450 buổi sinh hoạt có lồng ghép tuyên truyền đảm bảo ATGT thu hút gần 59.200 lượt người tham gia...

Làm tốt công tác quản lý phương tiện, đăng kiểm góp phần giúp Hà Tĩnh kiềm chế TNGT.

Thượng tá Trần Xuân Sinh - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: "Để góp phần giảm thiểu TNGT, toàn lực lượng đã tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là trên những cung đường huyết mạch, các dịp lễ, tết, các nơi tiềm ẩn TNGT cao.

Năm 2023, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 35.748 trường hợp vi phạm (tăng 3.801 trường hợp so với năm 2022), phạt tiền gần 64 tỷ đồng (tăng 10,3 tỷ đồng so với năm 2022). Ngoài ra, chúng tôi còn ra quân nhiều đợt chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, quá trọng tải... và đã xử lý 4.482 trường hợp vi phạm, xử phạt 13,6 tỷ đồng”.

Tiến Dũng