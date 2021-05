Chuẩn bị chu đáo, an toàn phòng dịch cho ngày “đón các anh về đất mẹ”

Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã hoàn thành công tác chuẩn bị trên cơ sở đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho lễ truy điệu và an táng liệt sỹ vào ngày mai.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm là nơi truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ vào ngày 6/5. Ảnh tư liệu.

Mùa khô năm 2020 - 2021, tại nước CHDCND Lào, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đã đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Theo kế hoạch, ngày mai (6/5), UBND tỉnh cùng các lực lượng chức năng sẽ tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm. Để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hà Tĩnh đã có kế hoạch không tổ chức đoàn công tác đặc biệt sang nước bạn Lào như những năm trước.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch, giao đơn vị liên quan cùng các địa phương chuẩn bị chu đáo, trang trọng và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho công việc quan trọng và rất đỗi linh thiêng này.

Xã Sơn Trà treo cờ nước CHDCND Lào trên tuyến quốc lộ 8A.

Ông Hồ Thái Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Chuẩn bị đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào được huyện xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là các ca nhiễm mới ở Lào đang gia tăng hằng ngày nên công tác phòng chống dịch được đặt lên cao độ. Từ khâu đón nhận hài cốt tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm được huyện lên kế hoạch tổ chức trang nghiêm nhưng tuyệt đối đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ đã được địa phương cơ bản hoàn tất. Đi dọc tuyến quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm, bà con nhân dân hai bên tuyến đường đã treo khẩu hiệu và hàng nghìn cờ Lào, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới để chào đón các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác làm tổng vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm

Địa phương cũng đã huy động hàng trăm học sinh, cán bộ và bà con Nhân dân dọn vệ sinh tổng thể khuôn viên nghĩa trang, cắt cỏ xung quanh các phần mộ; dọn vệ sinh tuyến đường từ Quốc lộ 8A vào nghĩa trang để thể hiện sự trang nghiêm, tôn kính cho buổi lễ trang trọng này.

“Để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng dịp này, chúng tôi đã hoàn thành việc treo băng khẩu hiệu, treo cờ, vệ sinh môi trường. Khác với các năm trước khi địa phương sẽ bố trí học sinh, đoàn viên, người dân cầm cờ hoa đứng hai bên đường đón đoàn thì trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động này sẽ không triển khai", ông Phạm Hoài An – Bí thư Đảng ủy thị trấn Tây Sơn cho hay.

Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cũng đã điều động lực lượng phun khử khuẩn xung quanh khu vực nghĩa trang, bố trí 1 bác sĩ, 1 y sĩ đo thân nhiệt, phát khẩu trang và thành lập tổ cấp cứu khi có sự cố xẩy ra.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 trước ngày diễn ra buổi lễ.

Để công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục các đoạn đường đã hư hỏng xuống cấp, các điểm loang lỗ, ghập ghềnh... trên tuyến quốc lộ 8A; huy động công an huyện bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và ATGT trước, trong và sau buổi lễ.

