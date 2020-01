Quân đội Iraq dùng xe tải chở thủ lĩnh IS mắc chứng béo phì

Mới đây, một tay thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có biệt danh “Jabba the Hutt” đã bị đội đặc nhiệm SWAT của Iraq bắt giữ tại thành phố Mosul.

Kích thước quá khổ của tên Shifa Al-Nima không vừa một chiếc xe nào khác ngoại trừ xe tải. Ảnh: RT

Tuy nhiên, cơ thể của tên này phì nhiêu đến mức lực lượng an ninh Iraq phải điều động một chiếc xe tải đến để chở hắn đi.

Theo kênh RT, ngày 16/1 vừa qua, đội đặc nhiệm SWAT đã đột kích hang ổ ẩn náu của tên thủ lĩnh Shifa Al-Nima, còn được biết đến với tên gọi Abu Abdul-Bari.

Với trọng lượng cơ thể là 254 kg, quân đội Iraq buộc điều động một xe tải lớn đến để đưa tên thủ lĩnh khủng bố ra khỏi nới ẩn náu đến trại giam.

Hình ảnh này đã gây nhiều tiếng cười cho cộng đồng mạng.

Cân nặng cơ thể của tên Shifa Al-Nima là 254 kg. Ảnh: RT

Tên Shifa Al-Nima được cho là chủ mưu vụ đánh bom Nhà thờ Prophet Yunus tại Mosul. Cơ sở tín ngưỡng mang dấu ấn lịch sử này đã bị IS phá hủy vào năm 2014 sau khi chúng giành quyền kiểm soát Mosul. Không chỉ vậy, hắn còn là đứng đằng sau loạt vụ hành quyết các học giả, giáo sĩ cũng như đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ.

“Tôi rất vui khi nghe tin tay thủ lĩnh Jabba the Hutt của IS đã bị bắt giữ tại Mosul. Hắn là hung thủ hành quyết đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Tên súc vật này đã xâm hại và giết nhiều người. Bắt được hắn ta quả thật là một điều may mắn”, ông Macer Gifford – một nhà hoạt động nhân quyền người Anh từng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu tại Syria – chia sẻ trên dòng trạng thái Twitter.

Theo baotintuc.vn