Cú đánh hole-in-one nhận ô tô Camry hơn 1 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Giải Golf Hà Tĩnh lần thứ nhất với chủ đề “Kết nối yêu thương” do Hội Golf Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL và Báo Hà Tĩnh cùng phối hợp tổ chức. Giải có sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương là Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam. Giải đấu quy tụ gần 100 golfer tham gia thi đấu ở các bảng đấu hạng A, B, C, D. Giải có 4 bảng đấu dựa trên handicap đăng ký, giới tính và độ tuổi, gồm: Bảng A (0-15), Bảng B (16-25), Bảng C (26-36), Bảng D (trên 36). Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao cúp và giải thưởng cho các golfer: - 1 giải vô địch (Best Gross) cho golfer Trần Văn Khoa. - 1 giải Hole - in - one cho golfer Nguyễn Chí Dũng. - 12 giải nhất, nhì, ba ở 4 bảng đấu. - 8 giải kỹ thuật. Cũng tại giải đấu, BTC huy động được 900 triệu đồng tặng quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh từ hoạt động đấu giá bức tranh “Cha và con” của họa sỹ Nguyễn Đoan Ninh cùng sự tài trợ của các mạnh thường quân.