Anh loại Huawei ra khỏi kế hoạch phát triển mạng di động 5G

Việc bị chính quyền London loại bỏ khỏi các dự án phát triển mạng 5G là một “cú đòn chí mạng” nhằm vào Huawei, tập đoàn viễn thông đã hoạt động tại Anh được 20 năm.

Anh đã loại bỏ Huawei khỏi các dự án 5G ở nước này. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/7, chính phủ Anh yêu cầu các nhà cung cấp viễn thông nước này không mua thiết bị 5G của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc). Ngoài ra, chính phủ cũng ra hạn chót vào năm 2027 để các nhà mạng như Vodafone hay BT phải loại bỏ toàn bộ thiết bị của Huawei.

Phát biểu với Quốc hội sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì phiên họp nội các và Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Oliver Dowden khẳng định bắt đầu từ cuối năm nay, các nhà cung cấp viễn thông không được phép mua bất cứ thiết bị 5G nào từ Huawei.

Theo Bộ trưởng Dowden, các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt nhằm vào Huawei hồi tháng 5/2020 đã “thay đổi đáng kể” vai trò của doanh nghiệp này trong dự án mạng 5G của Anh. Ông Dowden nhấn mạnh: “Giữa lúc chuỗi cung ứng của Huawei gặp nhiều sự bất ổn như hiện nay, Anh không còn tự tin về khả năng đảm bảo an ninh của các thiết bị 5G do Huawei sản xuất.”

Động thái mới nhất đã đi ngược lại với quyết định do chính phủ Anh đưa ra hồi đầu năm. Cuối tháng 1/2020, giới chức London đã cho phép Huawei tham gia vào các dự án phát triển 5G tại Anh với vai trò giới hạn, bất chấp những áp lực từ phía Mỹ. Theo quyết định này, Huawei được phép “chiếm lĩnh” tối đa 35% thị trường Anh, trong khi các thiết bị của hãng không được sử dụng trong những phần cốt lõi của mạng 5G hay các địa điểm có vị trí địa lý nhạy cảm.

Do đó, việc Anh loại Huawei ra khỏi dự án 5G được xem là một chiến thắng dành cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ nhiều tháng nay, chính quyền Trump luôn hối thúc các đồng minh “đánh bật” Huawei khỏi những dự án phát triển mạng 5G vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, động thái của chính quyền London nhiều khả năng sẽ vấp phải hành động đáp trả từ phía Trung Quốc, đặc biệt là khi Anh đang tìm kiếm những đối tác thương mại mới trên toàn cầu sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Điều này cũng khiến thời điểm Anh phổ biến mạng 5G sẽ phải lùi lại thêm một thời gian nữa.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn BT, ông Philip Jansen cho rằng, loại bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei trong mạng lưới viễn thông Anh trong vòng 10 năm là “nhiệm vụ bất khả thi”. Ông Jansen cũng cảnh báo, việc vội vàng gỡ bỏ các thiết bị của Huawei có thể dẫn đến sự thiếu hụt trang thiết bị, đồng thời đem lại nhiều nguy cơ mất an ninh.

Quyết định mới của London là một “cú đòn chí mạng” nhằm vào Huawei, tập đoàn viễn thông đã hoạt động tại Anh được 20 năm. Châu Âu là một thị trường vô cùng quan trọng đối với Huawei, chiếm 24% doanh số bán hàng trong năm ngoái.

Hôm 13/7, Huawei đã công bố số liệu về kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2020, sớm hơn so với thường lệ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của Huawei đang trên đà giảm, trong đó doanh số bán điện thoại thông minh (smartphone) là một trong những nguyên nhân chính.

Trước đó, Mỹ đã cấm các điện thoại Huawei được tiếp cận nhiều ứng dụng hấp dẫn trên kho của Google. Điều này đã khiến các sản phẩm smartphone của Huawei trở nên ít hấp dẫn hơn ở những thị trường bên ngoài Trung Quốc./.

BT cho rằng việc loại bỏ các thiết bị của Huawei trong vòng 1 thập kỷ là điều không thể. (Ảnh: Gizmodo)

Theo Vi Diệu (Vietnam+)