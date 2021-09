Các chuyên gia công nghệ Việt nói gì về iPhone 13?

Do không thay đổi nhiều về thiết kế, nâng cấp chưa đáng kể, một số chuyên gia công nghệ Việt không bày tỏ sự háo hức với iPhone 13.

Những người quan sát trong giới công nghệ tại Việt Nam khi được hỏi đều không thực sự ấn tượng với iPhone 13, vì máy chỉ nâng cấp một số tính năng theo đúng chu kỳ. Theo thông lệ, phải đến iPhone 14 hãng mới nâng cấp mạnh hơn.

iPhone 13 không cải tiến nhiều so với đời trước.

Xem toàn bộ sự kiện của Apple rạng sáng 15/9, ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống cửa hàng Mai Nguyên đánh giá ngoài iPad mini có cải tiến mạnh, những sản phẩm khác như iPhone 13, Apple Watch, iPad 10.2 đều chỉ nâng cấp tính năng.

Đối với iPhone 13, cải tiến lớn nhất nằm ở camera nhưng ông Nguyên cho rằng nâng cấp này cũng chưa ấn tượng. Camera mới của iPhone 13 cải tiến về màu sắc ảnh, về khả năng xóa phông, góc chụp rộng hơn...

“Có vài điểm mới như quay chế độ Cinematic hay chế độ ProRes, nhưng mấy cái này dành cho những người thường xuyên quay video”, ông Nguyên đánh giá.

Đối với nhiều người, việc iPhone 13 không thay đổi thiết kế họ khá thất vọng. Tuy nhiên, theo ông Trần Mạnh Hiệp, đồng sáng lập diễn đàn Tinh Tế, các hình ảnh trước đó cho thấy dòng iPhone mới sẽ có kiểu dáng tương tự thế hệ tiền nhiệm.

Apple đã đưa khả năng chống rung hình ảnh lên camera của iPhone 13 và iPhone 13 mini, giúp cho ảnh chụp trong điều kiện sáng yếu sẽ bớt mờ nhoè hơn. Theo ông Hiệp, đây là cải tiến đáng kể, vì trước đó tính năng này chỉ có ở dòng cao cấp. Thêm vào đó, iPhone 13 Pro và Pro Max cũng được nâng cấp tốc độ làm tươi lên 120Hz, giúp cho việc lướt trên màn hình hay chơi game mượt hơn.

Ông Lê Văn Trọng, phóng viên công nghệ tại TP.HCM, cảm thấy hụt hẫng vì các sản phẩm Apple trong sự kiện vừa qua không có nhiều cải tiến. “iPhone mới vẫn có phần notch khá to và thô phía trước. Tôi nghĩ nhiều người dùng mong chờ về một màn hình đục lỗ nhỏ gọn hơn. Bên cạnh đó, thiết bị không có những công nghệ mới như cảm biến vân tay trong màn hình hay sạc siêu nhanh 50W”, ông Trọng nhận xét.

Ngoại hình không thay đổi và nâng cấp kém ấn tượng, theo ông Bùi An (quản trị diễn đàn HDvietnam), là do Apple tối ưu hoá bài toán kinh tế lợi nhuận với dây chuyền sản xuất (tận dụng lại thiết kế, linh kiện, phụ kiện,… - PV). Nếu trông đợi điều gì đột phá ở ngoại hình khác biệt của iPhone có lẽ phải chờ đến iPhone 14. Vì những nguyên nhân này, vị chuyên gia công nghệ cho rằng chưa có sản phẩm nào trong sự kiện của Apple làm ông đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, phần notch trên màn hình iPhone 13 năm nay cũng không được thu nhỏ hơn nhiều so với trước. Trong khi như ông An kỳ vọng, một màn hình dạng “đục lỗ” sẽ giúp hiển thị rộng rãi hơn so với hiện tại.

Mặc dù không có nhiều cải tiến, song các chuyên gia trong bài cũng dành lời khen cho Apple Watch, iPad Mini hoặc iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Ông Trần Mạnh Hiệp, đồng sáng lập diễn đàn Tinh tế thì lại đánh giá cao nhất Apple Watch Series 7 trong các sản phẩm của Apple mới đưa ra. Sản phẩm này giữ nguyên kích thước cũ nhưng màn hình lớn hơn. Việc này giúp quan sát nội dung dễ dàng hơn, thao tác trên màn hình thuận tiện hơn. Thêm vào đó, viền màn hình mỏng hơn cũng giúp sản phẩm gia tăng tính thẩm mỹ.

“Tôi thích nhất tính năng Cinematic trên iPhone 13, nó giúp người dùng có được những thước video chuyên nghiệp hơn với việc chuyển vùng bắt nét cực mượt. Trước đây muốn làm điều này phải có máy quay hoặc dùng phụ kiện gimbal, giờ thì mọi thứ được đơn giản hoá và dễ tiếp cận với người dùng hơn”, ông Tuấn Lê (biên tập viên trang GenK), một người đam mê nhiếp ảnh đánh giá.

Trong khi đó, ông Mai Triều Nguyên đánh giá cao mẫu iPad Mini hoàn toàn mới. Theo ông, chiếc máy có giá tốt, thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp cho làm việc và học tập tại nhà nên sẽ bán tốt nhất trong mùa dịch này. Tại Việt Nam, iPad Mini có giá dự kiến từ 14,99 triệu đồng.

Ông Lê Văn Trọng lại thích iPhone 13 Pro vì sản phẩm có kích thước 6,1 inch, vừa đủ để trải nghiệm, giải trí mà không quá to như iPhone 13 Pro Max.

Ngay sau sự kiện ra mắt của Apple, một số nhà bán lẻ bắt đầu cho đặt trước dòng máy iPhone 13. Trong đó, rẻ nhất là mẫu iPhone 13 Mini 128GB, giá dự kiến 21,99 triệu đồng. Cao cấp nhất đợt này là iPhone 13 Pro Max 1TB, giá dự kiến 49,99 triệu đồng.

Theo Hải Đăng/ictnews