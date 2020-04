Galaxy S20 ế ẩm thời Covid-19

Giá bán cao, nhu cầu người mua thấp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được xem là những lý do chính cho sự ế ẩm của dòng sản phẩm Galaxy S20 Series.

Theo báo cáo từ Yonhap News, doanh số bán của Galaxy S20 series tại Hàn Quốc chỉ bằng 60% so với dòng Galaxy 10 series cùng thời điểm năm ngoái. Báo cáo của Yonhap News tương tự so với dự đoán trước đó của Seoul Economic Daily khi cho biết, doanh số bán của Galaxy S20 series giảm đến 40% so với người tiền nhiệm của mình.

Trong khi đó, theo Samsung, Galaxy S20 Series đạt doanh số bán tương đương 80% của Galaxy 10 series. Tuy nhiên, hãng công nghệ Hàn Quốc không cho biết doanh số bán này của riêng thị trường nội địa hay là doanh số bán toàn cầu.

Hiện chưa rõ con số chính xác cuối cùng song chắc chắn một điều doanh số bán Galaxy S20 Series không thể sáng ngang Galaxy S10 Series.

Không quá ngạc nhiên cho sự sụt giảm doanh số bán của Galaxy S20 Series khi nhu cầu từ người dùng gần như đã xuống đáy dưới tác động của đại dịch COVID-19. Thống kê từ Strategy Analytics cho thấy, trong tháng 2, tính chung toàn thị trường có 62 triệu smartphone đươc bán ra, giảm đến 39% so với thời điểm tháng 2/2019.

Ngoài ra, giá bán cao cũng được xem là nguyên nhân khác cho sự ế ẩm của của Galaxy S20 Series. Theo đó, Galaxy S20 có giá khởi điểm 999 USD, S20+ từ 1.199 USD và S20 Ultra là 1.399 USD.

So với Galaxy S10e có giá từ 749 USD và Galaxy S10 và S10+ lần lượt là 899 USD và 999 USD vào năm ngoái.

Những mẫu smartphone 5G tầm trung như Galaxy A71 và A51 sẽ giúp Samsung thúc đẩy doanh số bán?

Mạng 5G đang được xem là “con át chủ bài” mà Samsung dùng để khắc phục tình trạng ế ẩm hiện tạ. Đầu tháng này, hãng công nghệ Hàn Quốc đã ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung Galaxy A71 và A51 đều hỗ trợ 5G với giá bán phải chăng.

Theo VTV