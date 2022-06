Sử dụng quạt điều hòa để tiết kiệm điện, người dùng đã biết cách?

Quạt điều hòa không tốn điện như máy điều hòa nhiệt độ, song cần phải sử dụng đúng cách thì mới đem lại tác dụng làm mát an toàn.

Không đóng kín cửa khi dùng quạt điều hòa

Kỹ sư (KS) Nguyễn Huy Bạo, nguyên cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, không ít người tiêu dùng nghĩ rằng khi sử dụng quạt điều hòa là phải đóng chặt cửa như khi sử dụng điều hòa. Tuy nhiên hiệu quả làm mát của quạt điều hòa sẽ bị giảm khi dùng quạt trong phòng kín, độ ẩm cao.

Quạt điều hòa có chức năng làm mát bằng cách cân bằng độ ẩm môi trường, khi phòng đóng kín, không khí không lưu thông được thì quạt sẽ không thực hiện được chức năng cân bằng độ ẩm, do đó cảm giác nóng sẽ tăng lên. Khi sử dụng, chỉ cần đặt quạt ở nơi thoáng khí, rộng rãi, quạt sẽ làm mát hiệu quả.

Không nên đóng kín cửa khi sử dụng quạt điều hóa.

Khi sử dụng, nên đặt quạt ở đúng vị trí thông gió. Mặt lấy gió (mặt sau lưng) của quạt nên đặt ở nơi rộng rãi, dễ hứng được nhiều gió, khuyến khích khoảng cách tối thiểu với vật cản là 20cm. Không đặt các vật dụng làm cản trở quá trình lấy gió và luân chuyển không khí của quạt, nếu không sẽ giảm hiệu quả làm mát và gây tốn điện.

Nhiều người “sáng tạo” cho thêm tinh dầu, nước hoa vào bình chứa để quạt tạo ra mùi thơm. Theo KS. Nguyễn Huy Bạo, hành đông này có thể gây tắc ở tấm làm mát, ống/vòi dẫn nước hay thậm chí tắc máy bơm khiến quạt hư hại. Nếu muốn tạo hương thơm cho căn phòng, bạn có thể đặt sáp thơm trước quạt để hương thơm theo luồng gió quạt lan tỏa vào không khí trong phòng.

Ngoài ra các loại quạt điều hòa “vào mùa” với những quảng cáo làm mát rất thần kỳ, người tiêu dùng phải rất cẩn trọng để lựa chọn sản phẩm, tránh bị sa vào những quảng cáo trên trời của nhà sản xuất.

Quạt điều hòa không thay thế máy điều hòa

TS. Trần Văn Thịnh, nguyên Trưởng Bộ môn Thiết bị Điện, điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, về bản chất, quạt điều hòa không thể giảm được nhiệt độ thấp đến cả chục độ C như quảng cáo. Quạt làm mát bằng hơi nước chứ không phải sử dụng làm mát bằng nén khí như máy điều hòa. Do vậy, quạt điều hòa không thể thay thế máy điều hòa nhiệt độ và cũng không nên so sánh với máy điều hòa nhiệt độ vì nguyên lý hoạt động khác nhau, hiệu quả làm mát cũng khác nhau.

Quạt có cấu tạo rất đơn giản gồm một mạch điều khiển, bơm nước và quạt. Quạt điều hòa về bản chất là quạt điện, không phải máy điều hòa, nên việc nó tiết kiệm điện hơn so với máy điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, khi sử dụng cần có những lưu ý, tránh gây hại cho sức khỏe, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra theo TS. Trần Văn Thịnh, nhiều người chọn mua loại quạt điều hòa “giá sốc” ở các siêu thị vì đó là hàng trưng bày. Nhưng khác với tủ lạnh, máy giặt, bếp điện chỉ trưng trên kệ mà không vận hành, tivi hay quạt điều hòa gần như được bật liên tục trong thời gian dài với công suất tối đa cho khách hàng trải nghiệm. Độ bền do đó cũng kém đi rất nhiều. Thời gian hoạt động của sản phẩm có khi nhiều gấp vài lần so với sử dụng trong gia đình.

Do đó không nên ham rẻ để mua loại quạt này. Khi mua quạt, cần xem chúng có gây ra tiếng ồn lớn không, các chi tiết bên trong có bị hỏng hóc không. Các vị trí như tem sản phẩm bị mờ, vết trầy xước ở các góc, nút bấm bị mòn màu, thậm chí lớp bảo vệ bong nhẹ... thì không nên mua.

Theo TS. Trần Văn Thịnh, để đảm bảo hiệu quả làm mát mà vẫn tiết kiệm điện thì cách sử dụng các thiết bị này quan trọng hơn là lựa chọn dùng thiết bị nào. Bật điều hòa nhiệt độ trên 26 độ C và kèm theo quạt điện là cách làm mát đơn giản và tiết kiệm điện hơn cả. Đối với quạt điều hòa, dù không tốn điện như máy điều hòa thì cũng không nên lạm dụng, nhớ làm sạch khay đựng nước và cánh quạt thường xuyên.

Người mua quạt không nên nghe theo quảng cáo của người bán hàng hay nhà sản xuất để đưa ra quyết định mua hàng, mà nên có những hiểu biết nhất định về sản phẩm. Nhiều đơn vị sản xuất quảng cáo có thể tiết kiệm điện đến 90% so với máy điều hòa nhiệt độ, TS. Trần Văn Thịnh cho rằng quạt điều hòa về bản chất là quạt điện, không phải máy điều hòa, nên không thể so sánh về khả năng tiết kiệm điện. Bản chất làm mát của quạt điều hòa hoàn toàn khác máy điều hòa. Người dùng cần biết cách để phát huy tối đa hiệu quả của thiết bị.

Theo SKĐS