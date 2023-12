Khai trương cửa hàng thực phẩm hữu cơ Quế Lâm đầu tiên tại TP Hà Tĩnh

Cửa hàng nông nghiệp thực phẩm an toàn Ngân Hà (số 10, đường Nguyễn Xí, TP Hà Tĩnh) chuyên cung cấp các sản phẩm hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, sản phẩm OCOP của tỉnh và đặc sản các vùng miền.

Sáng 24/12, Cửa hàng nông nghiệp thực phẩm an toàn Ngân Hà chính thức khai trương tại địa chỉ số 10, đường Nguyễn Xí, TP Hà Tĩnh.

Cửa hàng nông nghiệp thực phẩm an toàn Ngân Hà kết hợp giữa 3 mô hình: cửa hàng thực phẩm hữu cơ Quế Lâm, cửa hàng Thành Sen Mart, cửa hàng sản phẩm OCOP của tỉnh và đặc sản vùng miền.

Cửa hàng Ngân Hà là điểm cung cấp thịt lợn hữu cơ Quế Lâm đầu tiên tại TP Hà Tĩnh.

Đây là điểm bán đầu tiên tại TP Hà Tĩnh cung cấp thịt lợn hữu cơ Quế Lâm và các sản phẩm sạch chế biến từ nguyên liệu và công nghệ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm như: ram cuốn, xúc xích, chả cây. Ngoài ra, cửa hàng còn có các sản phẩm khác của Quế Lâm như: trà, gạo, cà phê...

Cửa hàng cung cấp thịt lợn hữu cơ và các sản phẩm sạch chế biến từ nguyên liệu và công nghệ của Quế Lâm như: ram, xúc xích, chả cây.

Cửa hàng cũng giới thiệu, bày bán các sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm đặc trưng của TP Hà Tĩnh cùng nhiều đặc sản của các tỉnh, thành khác, chủ yếu là: rau củ quả, nước mắm, hải sản khô, hải sản đông lạnh, gạo, giò chả, rượu nhung hươu, bánh kẹo...

Ông Trương Xuân Hà – chủ cửa hàng nông nghiệp thực phẩm an toàn Ngân Hà cho biết: “Chúng tôi kết nối với nhiều nguồn cung cấp sản phẩm an toàn trên cả nước, đặc biệt là liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm sạch, an toàn. Các sản phẩm bày bán tại cửa hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, chúng tôi cũng nhận đặt online và ship tận nhà.

Khách hàng có nhu cầu đặt hàng, liên hệ theo số điện thoại 0386.289.468".

Gia đình ông Trương Xuân Hà (xã Cẩm Minh – Cẩm Xuyên) liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm triển khai mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ từ tháng 5/2022. Mô hình sử dụng 100% thức ăn hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm và dùng đệm lót sinh học, men vi sinh xử lý phân lợn làm phân bón trong trồng trọt. Hiện nay, mô hình chăn nuôi lợn của gia đình ông Hà có quy mô 80 – 100 con nái và 2.000 – 3.000 lợn thịt/năm.

