Ngàn tấn thanh long ùn ứ ở biên giới, tiểu thương ‘chết đứng’ giữa đại dịch corona

Chín cửa khẩu ngừng giao thương Trong số 12 cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 9 cửa khẩu phụ - cặp chợ biên giới do các địa phương quản lý đã đóng cửa để chống dịch viên phổi cấp do nhiễm virus corona. Hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng và cửa khẩu song phương Chi Ma do trung ương quản lý vẫn tiếp tục hoạt động - ông Nguyễn Công Trưởng, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết. Theo vị này, phía Việt Nam gọi là các cửa khẩu phụ nhưng phía Trung Quốc gọi là cặp chợ biên giới. Chín cửa khẩu phụ - cặp chợ biên giới như Tân Thanh - Pò Chài, Chi Ma - Ái Điểm, Cốc Nam - Lũng Vài… sẽ dừng hoạt động giao thương dự kiến đến hết ngày 8-2. Trường hợp không khống chế được dịch corona, thời gian đóng biên sẽ tiếp tục kéo dài thêm. Trước đó, khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) đã phát đi thông báo dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp, cư dân trên toàn tuyến biên giới, đóng các cửa khẩu phụ - cặp chợ biên giới từ 31-1 đến 8-2 để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus corona. Văn phòng Ủy ban điều phối kinh tế - thương mại - đối ngoại thành phố Bằng Tường cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoảng 10 km cũng thông báo cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đóng cửa các cặp chợ biên giới giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây. Và trong những ngày này, cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Lạng Sơn cũng tạm dừng cấp giấy thông hành cho người dân, tiểu thương qua lại buôn bán ở vùng biên.