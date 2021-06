Người dân Hà Tĩnh sắm gần 5.600 ôtô trong 5 tháng

Thị trường ô tô ở Hà Tĩnh đang vượt “bão” dịch Covid-19 và tăng trưởng ấn tượng với 5.573 xe ô tô các loại đăng ký mới (tăng 62% so với cùng kỳ 2020).

Nhiều đại lý ô tô kinh doanh tăng trưởng

Đã qua 5 tháng kể từ khi kết thúc chương trình “Tự hào quê hương Nghệ Tĩnh” nhưng hiện nay, nhân viên đại lý VinFast Hà Tĩnh vẫn đang tất bật trả đơn hàng. Tính đến thời điểm này, VinFast Hà Tĩnh đã trả đơn hàng gần 2.000 xe ô tô các loại, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Bà Phạm Thị Ngọc Oanh – Giám đốc đại lý VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình “Tự hào quê hương Nghệ Tĩnh” với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã kích cầu thị trường và nâng thị phần của VinFast tại Hà Tĩnh. Ban đầu chúng tôi dự kiến bán khoảng 600 xe nhưng sau đó nhu cầu của khách hàng tăng lên đến gần 2.000 xe, chủ yếu là xe Fadil. Trong tháng này, VinFast sẽ trả hết xe cho khách hàng đã ký theo chương trình này”.

Ngoài VinFast Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh doanh của nhiều đại lý ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh đã bán ra hơn 600 xe ô tô các loại (tăng 15% so với cùng kỳ) và đạt doanh thu khoảng 300 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ).

Ông Phạm Minh Văn – Giám đốc Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh cho biết: “Trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, đại lý không thể tổ chức các chương trình tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhưng doanh số vẫn tăng đều. Đối với người dân Hà Tĩnh, xe ô tô giờ không còn là phương tiện xa xỉ mà nay đã khá thông dụng, góp phần đảm bảo sức khỏe và an toàn cho họ khi tham gia giao thông. Có thể nói rằng, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn xã hội hóa xe hơi”.

“Tung” khuyến mãi kích cầu thị trường

Đi cùng với nhu cầu ngày càng cao của người dân Hà Tĩnh, các đại lý ô tô trên địa bàn cũng “tung” nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu thị trường. Tại VinFast Hà Tĩnh, sau khi kết thúc chương trình “Tự hào quê hương Nghệ Tĩnh” hãng VinFast đã kịp thời triển khai những chương trình ưu đãi lớn như: trước bạ không đồng đối với dòng xe Lux, giảm tiền mặt trên một số dòng xe…

Đặc biệt, VinFast đang chuẩn bị ra mắt dòng xe điện VF e34 với ưu đãi giảm 100 triệu đồng tiền mặt, miễn phí 1 năm thuê pin nếu khách hàng “chốt” đơn trước tháng 7/2021.

“Dù mới chạy chương trình nhưng VinFast Hà Tĩnh đã ký đơn hơn 400 xe ô tô điện VF e34. Hãng áp dụng chính sách hoàn tiền đặt cọc nên khách hàng có thể yên tâm cân nhắc. Đây là chiếc xe ô tô điện thông minh đầu tiên tại Việt Nam, có ưu điểm thân thiện môi trường, tiết kiệm chi phí và giá cả ưu đãi” - Giám đốc đại lý VinFast Hà Tĩnh Phạm Thị Ngọc Oanh cho hay.

Cũng đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trên các dòng xe, Toyota Phú Tài Đức ưu tiên giảm tương đương hoặc hơn 50% thuế trước bạ nếu khách hàng mua xe thời điểm này. Như dòng xe Altis ngoài giảm 50% thuế trước bạ (tương đương 40 – 42 triệu đồng), khách hàng còn được tặng 2 năm bảo hiểm (khoảng 22 triệu đồng); dòng xe Vios hiện cũng đang được giảm 30 triệu đồng tiền mặt và phụ kiện đi kèm…

Kia Mazda Hoàng Hà Hà Tĩnh cũng triển khai giải pháp kích cầu thị trường bằng việc chạy các chương trình khuyến mãi. Thời điểm này, đại lý đang giảm giá sâu trên các dòng xe Mazda CX 8 (giảm 70 triệu đồng tiền mặt và tặng gói nâng cấp xe trị giá 50 triệu đồng), Mazda 2 và Mazda 3 (giảm tối đa 50 triệu đồng tiền mặt và tặng bảo hiểm)...

“Thời điểm này năm ngoái Kia Mazda Hoàng Hà Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, xe hầu như không bán được nhưng năm nay, thị trường ấm dần lên. Những tháng đầu năm, chúng tôi đã bán hơn 300 xe các loại. Nhiều dòng xe còn rơi vào tình trạng khan hàng. Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi mang đến sự kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian tới cho đại lý chúng tôi”, anh Lê Văn Thủy – Giám đốc điều hành Kia Mazda Hoàng Hà Hà Tĩnh cho biết.

Nhu cầu mua xe ô tô của người dân Hà Tĩnh ngày càng tăng cao

Với nhiều chính sách ưu đãi, các đại lý kinh doanh ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh đang kích cầu thị trường, đưa hoạt động kinh doanh ô tô trên địa bàn tăng trưởng khả quan. Theo thống kê tại Cục thuế Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 5.573 xe được đăng ký mới (tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, đơn vị đã thu từ lệ phí trước bạ 217,6 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020).

