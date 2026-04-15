Tôi làm nghề sáng tạo nội dung số

Tôi là Võ Nhật Quang (SN 2002, quê xã Cẩm Lạc). Năm 2024, sau khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), tôi được nhiều công ty truyền thông tại Hà Nội tuyển dụng. Đứng giữa “ngã rẽ” của cuộc đời, tôi đã từ chối các cơ hội đó và quyết định về quê khởi nghiệp.
Những ngày đầu ở quê, tôi nhận được sự ủng hộ, động viên của gia đình. Dù vậy, tôi cũng không tránh khỏi áp lực khi ngành học marketing chưa thực sự phát triển rộng rãi tại Hà Tĩnh. Thời điểm đó, để tìm được một công việc phù hợp với mức lương hấp dẫn là rất khó.
Sau 3 năm “thử sức” ở nhiều công ty, hiện tôi đang là nhân viên sáng tạo nội dung (content creator) tại Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Alibaba Media (phường Thành Sen). Công ty cách nhà hơn 30km nên tôi phải di chuyển 2 quãng bằng xe máy và xe buýt. Dù vậy, tại đây, tôi đã có “đất diễn” thực thụ cho niềm đam mê sáng tạo cùng mức lương ổn định.
Tôi thường bắt đầu công việc từ khoảng 7h30 sáng, sau khi hoàn thành 1 tiếng di chuyển từ nhà đến công ty. Là người trẻ, lại làm công việc sáng tạo nên chúng tôi ưu tiên các không gian mở như các quán cà phê để làm việc. Hôm nay, tôi có buổi trao đổi chiến dịch truyền thông cùng chị Lê Thị Hà Anh - Giám đốc Marketing của công ty.
Dự án chúng tôi đang triển khai là “Hà Tĩnh Connect” - fanpage có hơn 50.000 lượt theo dõi, chuyên cập nhật các thông tin tuyển dụng tại quê nhà. Thông qua nền tảng này, hàng trăm bạn trẻ đã được tiếp cận cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho đến những đơn vị quy mô lớn. Đây chính là cầu nối giúp nhân lực trẻ tìm thấy cơ hội bứt phá ngay trên mảnh đất quê hương.
Sau khi thảo luận, tôi và chị Hà Anh thống nhất ý tưởng truyền thông xuyên suốt cho fanpage. Tại đây, mỗi video, bài viết khi đăng tải đều được chúng tôi trau chuốt kỹ lưỡng. Bởi, đó không chỉ là nơi chia sẻ những cơ hội việc làm giá trị mà còn thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của giới trẻ địa phương.
Ngoài đăng tải các bài viết, chúng tôi còn sản xuất các video ngắn cho nền tảng TikTok. Với xu hướng nội dung số ngày càng đề cao tính nhanh, gọn và trực quan, chúng tôi phải chủ động nắm bắt thuật toán, cập nhật các trào lưu mới, đồng thời thành thạo các phần mềm dựng hình, chỉnh sửa để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, bắt kịp thị hiếu người xem.
Ngoài các công đoạn hậu kỳ, đôi khi tôi còn là nhân vật chính, là MC trong các video. Với tôi, mỗi cơ hội đều là dịp để thử sức, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Tôi luôn muốn phát huy tối đa những gì mình hiểu biết, đã được học để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và lan tỏa những giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh nói chung.
Sau khi quay video xong, chúng tôi cùng nhau xem lại ngay tại chỗ để kịp thời đánh giá và điều chỉnh. Tôi luôn mong muốn mỗi sản phẩm khi được đăng tải đều phải chỉn chu nhất. Cứ thế, trung bình mỗi ngày, tôi sản xuất hàng chục bài viết và quay dựng nhiều video phục vụ các kế hoạch truyền thông của công ty.
Bên cạnh công việc chuyên môn, tôi còn dành thời gian phát triển kênh TikTok cá nhân mang tên “Quang tập kể chuyện”. Đây như một cuốn “nhật ký số” ghi lại những trải nghiệm chân thực nhất về cuộc sống và công việc của một Gen Z làm truyền thông tại Hà Tĩnh.
Với hơn 150.000 lượt yêu thích, nhiều video hàng trăm nghìn lượt xem - đây là nơi tôi được sống trọn với đam mê kể chuyện và chia sẻ những trải nghiệm thực tế tại quê nhà.
Là người trẻ, tôi luôn lắng nghe những ý kiến góp ý từ bạn bè, đồng nghiệp và cả những người theo dõi trên các nền tảng để hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra những sản phẩm ngày càng gần gũi, phù hợp với nhu cầu người xem.