Nghi Xuân tuyển dụng 95 giáo viên tiểu học, mầm non

UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 95 giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm 2020.

1.Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: gồm 95 chỉ tiêu.

a) Vị trí việc làm Giáo viên mầm non: 50 chỉ tiêu.

b) Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học: 45 chỉ tiêu giáo viên dạy văn hóa.

2.Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 18/11/2020 (thời gian trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Nghi Xuân; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

3.Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn

- Vị trí việc làm Giáo viên Mầm non: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm Mầm non.

- Vị trí việc làm Giáo viên văn hóa Tiểu học: Đại học trở lên, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiểu học.

4.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Mọi thông tin chi tiết về việc tuyển dụng được niêm yết tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân (Website: http://nghixuan.hatinh.gov.vn).

UBND huyện Nghi Xuân