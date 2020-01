Tập đoàn Flamingo tuyển dụng hàng nghìn nhân sự tại Hà Tĩnh

Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại đảo ngọc Cát Bà sắp đi vào hoạt động sẽ đem lại cơ hội việc làm cho hàng nghìn nhân sự tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là những nhân sự có kinh nghiệm trong mảng khách sạn.

Để đáp ứng nguồn nhân lực vận hành dự án Flamingo Cat Ba Beach Resort dự kiến khai trương vào quý II/2020, Tập đoàn Flamingo thông báo tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận sau: Tiền sảnh, Ẩm thực, Bếp, Kỹ thuật, Buồng phòng, Thể thao giải trí, Spa, Vận chuyển, Kế toán, Hành chính, Đào tạo và trưởng các bộ phận nói trên.

Với kinh nghiệm hàng chục năm quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng 5 sao Flamingo Đại Lải Resort, Tập đoàn Flamingo có chính sách hoạt động minh bạch, kỷ luật và luôn có chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho nhân sự: thu nhập cạnh tranh từ 7 - 40 triệu; hỗ trợ chi phí ăn ở, ký túc xá 3 sao đẳng cấp; hỗ trợ chi phí xa nhà; được tham gia BHXH, BHYT, BHTT theo luật hiện hành sau 2 tháng thử việc; thưởng các ngày lễ, Tết với mức thưởng hấp dẫn; tham gia nhiều khóa đào tạo kỹ năng, thi tay nghề điều chỉnh lương hàng năm; lộ trình thăng tiến rõ ràng: có thể trở thành Quản lý chỉ sau 1 năm làm việc.

Là một tỉnh có cơ cấu dân số trẻ, Hà Tĩnh có nguồn cung nhân sự lý tưởng cho dự án nghỉ dưỡng quy mô, đẳng cấp như Flamingo Cat Ba Beach Resort. Ngoài ra, Hà Tĩnh còn là địa phương có tỷ lệ lao động ngoại tỉnh hàng năm luôn duy trì ở mức cao. Năm 2019, tỷ lệ đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoại tỉnh của địa phương đạt 3.340 người, tương đương 104,38% kế hoạch năm. Những con số trên cho thấy người lao động tại Hà Tĩnh luôn có tinh thần cầu tiến, vươn mình tới những miền xa để tìm cơ hội mới.

Đến với Flamingo Cat Ba Beach Resort, người lao động không chỉ có một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn được tận hưởng cảnh quan biển xanh, cát trắng, nắng vàng mỗi ngày từ địa thế độc tôn của dự án này. Tọa lạc tại bãi biển Cát Cò 1 và Cát Cò 2, Flamingo Cat Ba Beach Resort nổi bật giữa biển trời sóng vỗ với 3 tòa tháp: Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Sand. 3 tòa tháp là nơi hàng nghìn căn biệt thự trên cao vươn mình đón nắng gió. Ngoài ra, 3 tòa tháp còn sở hữu những tổ hợp dịch vụ tiện ích khép kín trên cao với quy mô đẳng cấp quốc tế. Những hạng mục nổi bật phải kể đến như Trung tâm hội nghị, hội thảo, Khu Onsen, Yoga, Gym, Trung tâm Giải trí, Night Club, Karaoke trong tương lai, Trung tâm ẩm thực 5 sao, Sky Bar, Bar bãi biển, Bể bơi ốc đảo, bốn mùa, vô cực, Trung tâm mua sắm, Dịch vụ bến thuyền, ca nô, moto Flyboard, cùng rất nhiều tiện ích phong phú khác…

Flamingo Cat Ba Beach Resort là dự án đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại đảo ngọc Cát Bà, hứa hẹn là đòn bẩy thúc đẩy du lịch Cát Bà bùng nổ trong thời gian tới, thu hút khách du lịch suốt 4 mùa trong năm.

Đừng bỏ lỡ chương trình Ngày hội việc làm do Tập đoàn Flamingo tổ chức tại Hà Tĩnh: · Thời gian: 7h30-17h, Chủ nhật ngày 05.01.2020. · Địa điểm phỏng vấn: Hội trường khách sạn Ngân Hà, số 158, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. · Địa điểm làm việc: Flamingo Cat Ba Beach Resort, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng. *Lưu ý: phỏng vấn trực tiếp không mất phí, nhận việc sau tết nguyên đán Canh Tý 2020. Chi tiết mô tả công việc TẠI ĐÂY Đăng kí ứng tuyển TẠI ĐÂY hoặc liên hệ qua Hotline: 0971.430.666/0938.414.988/ 0976.008.333/0982.158.694

P.V