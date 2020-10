Tuyển dụng 62 giáo viên Mầm non và Tiểu học ở Can Lộc

UBND huyện Can Lộc thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021 cụ thể như sau: 33 giáo viên Mầm non; 29 giáo viên Tiểu học.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm học 2020-2021

1. Số lượng: Gồm 62 chỉ tiêu, cụ thể:

- 33 giáo viên mầm non;

- 29 giáo viên Tiểu học, Trong đó:

+ Giáo viên Văn hóa: 22 người.

+ Giáo viên tiếng Anh: 04 người.

+ Giáo viên Thể dục: 03 người.

2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển:

* Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non:

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành giáo dục mầm non trở lên và các chứng chỉ theo quy định.

* Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm và các chứng chỉ theo quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Địa điểm, thời gian, quy định về thu Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian: Nộp phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 27/10/2020 đến 27/11/2020 trong giờ hành chính;

Địa điểm: Trung tâm Hành chính công, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 3497/TB-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc/.