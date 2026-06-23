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10 phút kinh tế

"Đỏ mắt" tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Bùi Thị Kiều - 23/06/2026 08:31
Bài toán nhân lực đang trở thành thách thức đối với nhiều cơ sở kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Tình trạng thiếu lao động kéo dài khiến không ít đơn vị phải sắp xếp nhân viên đảm nhận nhiều công việc cùng lúc để duy trì hoạt động. Áp lực nhân sự không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng biến động lao động. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp thu hút và giữ chân người lao động trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng.
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